快訊

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

慘遭「F4」除名…朱孝天廣東演唱會現身！唱一半突掩面痛哭

官方才籲避免前往…上海浦東機場湧赴日人潮 陸客：臨時改動成本高

聽新聞
0:00 / 0:00

北市多景點未積極宣傳行銷 議員籲加強活化：不要只辦光鮮亮麗活動

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2025台北白晝之夜從圓山自然景觀公園、台北廣播電台、圓山坑道、花博公園圓山園區延伸至北美館、金車文藝中心等文化據點。本報資料照
2025台北白晝之夜從圓山自然景觀公園、台北廣播電台、圓山坑道、花博公園圓山園區延伸至北美館、金車文藝中心等文化據點。本報資料照

北市近年來有多處市有地有待活化，包含動物園舊「Zoo Mall」基地去年招商成功，不過目前因捷運下構工程尚未招標，工期恐怕要延宕。議員也指出，除了「Zoo Mall」基地外，北市有很多蘊含豐富文化景點，但未積極宣傳，沒人知曉，呼籲市府應檢討。

除「Zoo Mall」基地外，北市還有多處舊有場館，包含位於信義區「和興炭坑」以及兒童新樂園舊址的「圓山自然景觀公園」目前分別交給大地處及公園處管理，作為休閒遊憩景點，但長期以來被詬病未充分活化，造訪人數過低等現象。

民進黨議員陳怡君表示，台北市有許多很不錯蘊含歷史文化的景點，但市府對於這些景點活化似乎沒有很重視，例如她曾造訪「和興炭坑」雖然內容豐富，但交通環境相當不便；兒童樂園遷移雖變成公園，近日更舉辦白晝之夜，但過去確時常發現樹沒有剪，或是戶外的廁所很髒亂。

陳怡君表示，北市有非常多地點能夠活化再運用，市府現階段針對這些冷門甚至已荒廢、快荒廢的景點，應加強觀光宣傳，讓外國旅客來台北也可以參觀台北文化，而不是只有去一些熱門景點，呼籲蔣萬安不應只熱衷於做一些光鮮亮麗的活動。

大地處表示，和興炭坑位於舊埤溪旁整治溪流時，已將周邊環境整體景觀營造，增設導覽牌與意象，並持續設施維護與環境，提供民眾休閒使用。至於兒童樂園舊址，公園處表示，接管後評估拆除部分設施並恢復綠地，並保留當初兒童樂園摩天輪及旋轉木馬做為公園地景設施，承載民眾兒時的回憶，每日也都有環境清潔、植栽維護及定期環境巡檢。

公園處說，因案址為國定圓山考古遺址，文化部並於2021年訂定「國定圓山考古遺址保存計畫」指定範圍，該區域除具有自然休閒意義外，為兼具多元文化內涵之重要考古遺址，如有開發或增設設施等行為須經文化部審核通過，目前依遺址保存計畫維護及保全整體環境景觀。

議員陳怡君指出，位於信義區「和興炭坑」，內容豐富，但交通環境相當不便，很少人知曉台北曾有礦坑。圖／議員陳怡君提供
議員陳怡君指出，位於信義區「和興炭坑」，內容豐富，但交通環境相當不便，很少人知曉台北曾有礦坑。圖／議員陳怡君提供

景點 北市 遺址
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市近捷運士林新社宅剛住9個月就長壁癌 牆被撞破洞沒人修

豪雨不斷坪頂路邊坡土石流 淡水區公所緊急搶通

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉

相關新聞

捷運下構工程議價破局...明年2月再招標 北市動物園BOT案恐延宕

北市動物園「Zoo Mall」基地閒置多年，市府去年招標成功，將打造海洋教育生態園區，預計2033年完工。但該案需待捷運...

北市多景點未積極宣傳行銷 議員籲加強活化：不要只辦光鮮亮麗活動

北市近年來有多處市有地有待活化，包含動物園舊「Zoo Mall」基地去年招商成功，不過目前因捷運下構工程尚未招標，工期恐...

新北大巨蛋選址案開標本月開跑 明年上半年公布最終選址

新北大巨蛋將落腳樹林區機五整開區還是淡水淡海新市鎮各界關注。新北市府啟動大型場館選址評估委託案，近期截止收件，確定有業者...

山佳棒壘球場、賽車場升級啟用 新北打造運動新亮點

新北市樹林區山佳河濱公園兩大設施「山佳棒壘球場A座」與「遙控賽車場」整建完工，今天啟用。新北市高灘處投入逾千萬元經費重新...

野生動物也要過馬路！ 新北再增生態廊道、防路殺再升級

為降低野生動物路殺事件，新北市農業局今年於石碇區增設3處生態廊道，結合排水涵洞設計專屬坡道，讓蛇類、龜類、蛙類等小型動物...

大稻埕西門町...北市年花數億觀光行銷 議員憂缺新亮點

北市府每年對日韓投入行銷預算，吸引旅客來台，但據觀光署去年「來台旅客消費及動向調查」，外籍客到北市旅遊，行程仍高度集中少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。