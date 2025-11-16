北市多景點未積極宣傳行銷 議員籲加強活化：不要只辦光鮮亮麗活動

北市近年來有多處市有地有待活化，包含動物園舊「Zoo Mall」基地去年招商成功，不過目前因捷運下構工程尚未招標，工期恐怕要延宕。議員也指出，除了「Zoo Mall」基地外，北市有很多蘊含豐富文化景點，但未積極宣傳，沒人知曉，呼籲市府應檢討。

除「Zoo Mall」基地外，北市還有多處舊有場館，包含位於信義區「和興炭坑」以及兒童新樂園舊址的「圓山自然景觀公園」目前分別交給大地處及公園處管理，作為休閒遊憩景點，但長期以來被詬病未充分活化，造訪人數過低等現象。

民進黨議員陳怡君表示，台北市有許多很不錯蘊含歷史文化的景點，但市府對於這些景點活化似乎沒有很重視，例如她曾造訪「和興炭坑」雖然內容豐富，但交通環境相當不便；兒童樂園遷移雖變成公園，近日更舉辦白晝之夜，但過去確時常發現樹沒有剪，或是戶外的廁所很髒亂。

陳怡君表示，北市有非常多地點能夠活化再運用，市府現階段針對這些冷門甚至已荒廢、快荒廢的景點，應加強觀光宣傳，讓外國旅客來台北也可以參觀台北文化，而不是只有去一些熱門景點，呼籲蔣萬安不應只熱衷於做一些光鮮亮麗的活動。

大地處表示，和興炭坑位於舊埤溪旁整治溪流時，已將周邊環境整體景觀營造，增設導覽牌與意象，並持續設施維護與環境，提供民眾休閒使用。至於兒童樂園舊址，公園處表示，接管後評估拆除部分設施並恢復綠地，並保留當初兒童樂園摩天輪及旋轉木馬做為公園地景設施，承載民眾兒時的回憶，每日也都有環境清潔、植栽維護及定期環境巡檢。