山佳棒壘球場、賽車場升級啟用 新北打造運動新亮點

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
遙控賽車場引進新式賽道設計，分為初級與進階兩區，並採用橡膠分隔條可彈性調整路線，完工前多次邀請車友參與討論。圖／新北市高灘處提供
新北市樹林區山佳河濱公園兩大設施「山佳棒壘球場A座」與「遙控賽車場」整建完工，今天啟用。新北市高灘處投入逾千萬元經費重新規畫空間，解決過去場域重疊的問題，提升使用安全與舒適度。啟用後同步辦理競賽活動，吸引不少球友與賽車迷到場體驗，也為當地增添更多元的休閒運動選擇。

高灘處表示，過去棒壘球場與遙控賽車場因左外野與賽道區域重疊，使用上常互相干擾，經多次會勘與規畫，重新調整場域配置，並善用周邊綠地擴建設施空間，總整建面積達6521平方公尺，改善後的兩項設施皆擁有獨立空間，民眾可更安心、安全地從事運動。

本次改善工程總經費達1019萬元，其中遙控賽車場引進新式賽道設計，分為初級與進階兩區，兼顧親子休閒與進階操控需求，並採用橡膠分隔條可彈性調整路線，強化操作樂趣與挑戰性。完工前多次邀請車友參與討論，根據回饋調整賽道線型與防撞緩坡配置，強化使用安全。

高灘處長黃裕斌指出，賽車場鋪面平整、線型流暢，實測後深獲車友好評，並與鄰近的山佳遙控越野賽車場互補，擴展在地遙控賽車活動場域；而棒壘球場則保留原有設計基礎，強化左外野空間與周邊動線，讓球友使用更加順暢。

市府也歡迎民眾利用假期至山佳河濱公園騎自行車、跑步或體驗賽車、棒壘球運動。黃裕斌強調，未來高灘處將持續整合使用者需求與周邊資源，打造安全舒適且多元化的河濱休閒環境。

遙控賽車場引進新式賽道設計，分為初級與進階兩區，並採用橡膠分隔條可彈性調整路線，完工前多次邀請車友參與討論。圖／新北市高灘處提供
過去棒壘球場與遙控賽車場因左外野與賽道區域重疊，使用上常互相干擾，經多次會勘與規畫，重新調整場域配置，並善用周邊綠地擴建設施空間。圖／新北市高灘處提供
過去棒壘球場與遙控賽車場因左外野與賽道區域重疊，使用上常互相干擾，經多次會勘與規畫，重新調整場域配置，並善用周邊綠地擴建設施空間。圖／新北市高灘處提供
運動 設計
