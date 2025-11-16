野生動物也要過馬路！ 新北再增生態廊道、防路殺再升級

為降低野生動物路殺事件，新北市農業局今年於石碇區增設3處生態廊道，結合排水涵洞設計專屬坡道，讓蛇類、龜類、蛙類等小型動物能安全通行，避免誤闖車道命喪輪下；並與政治大學合作設置學生設計的「食蛇龜」警示標誌，提醒用路人減速慢行，共同打造人與野生動物共生的友善通行環境。

農業局指出，新設的三處廊道包括竹坑道路1號、2號斜坡廊道與塗潭巷過路廊道，為新北市第8至第10處生態廊道。每處皆採自然石材與植被融合設計，並於排水出口加設金屬結構坡道，讓動物能沿涵洞爬升至地面，不僅維持雨季排水功能，也在乾季成為動物安全通行路徑。未來將持續評估當地動物行為與環境需求，考量導入防滑、遮蔭與導引設施，使設計更貼近實際使用。

除了工程設施，新北也透過教育向下扎根。農業局日前於石碇永安社區辦理「與龜同行」工作坊，邀請農業部生物多樣性研究所助理研究員蔡繼鋒分享食蛇龜、柴棺龜的路殺防治經驗，強調家庭與社區應共同參與野生動物保育。此外，也在新店、土城、石碇等地校園開設防治課程，累計已吸引約600名學生參與，學習使用「臺灣動物路死觀察網」紀錄路殺資料，將保育觀念轉化為實際行動。