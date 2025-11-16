快訊

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 「谷粉」落合博滿收滿5本寫真集

陸勝1號操演「新瓶舊酒」首整合無人機、TAK卻有一缺點

為了衛生與身體健康著想 急診醫師建議搭機起飛前必做2件事

聽新聞
0:00 / 0:00

野生動物也要過馬路！ 新北再增生態廊道、防路殺再升級

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
設置由政治大學學生設計的食蛇龜警示標誌，提醒用路人減速慢行。圖／新北市農業局提供
設置由政治大學學生設計的食蛇龜警示標誌，提醒用路人減速慢行。圖／新北市農業局提供

為降低野生動物路殺事件，新北市農業局今年於石碇區增設3處生態廊道，結合排水涵洞設計專屬坡道，讓蛇類、龜類、蛙類等小型動物能安全通行，避免誤闖車道命喪輪下；並與政治大學合作設置學生設計的「食蛇龜」警示標誌，提醒用路人減速慢行，共同打造人與野生動物共生的友善通行環境。

農業局指出，新設的三處廊道包括竹坑道路1號、2號斜坡廊道與塗潭巷過路廊道，為新北市第8至第10處生態廊道。每處皆採自然石材與植被融合設計，並於排水出口加設金屬結構坡道，讓動物能沿涵洞爬升至地面，不僅維持雨季排水功能，也在乾季成為動物安全通行路徑。未來將持續評估當地動物行為與環境需求，考量導入防滑、遮蔭與導引設施，使設計更貼近實際使用。

除了工程設施，新北也透過教育向下扎根。農業局日前於石碇永安社區辦理「與龜同行」工作坊，邀請農業部生物多樣性研究所助理研究員蔡繼鋒分享食蛇龜、柴棺龜的路殺防治經驗，強調家庭與社區應共同參與野生動物保育。此外，也在新店、土城、石碇等地校園開設防治課程，累計已吸引約600名學生參與，學習使用「臺灣動物路死觀察網」紀錄路殺資料，將保育觀念轉化為實際行動。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北生態資源豐富多元，已建置10處生態廊道，未來將依據調查資料持續評估新設地點與設施型態，打造「動物客製化」廊道，響應聯合國2030永續發展目標（SDGs）中「陸域生態」指標，串連棲地、提升生態通行性。他強調，農業局也會持續推動環境與生命教育，鼓勵民眾與學生成為公民科學家，透過農路改善結合保育設計，打造人與動物共融的城市生活。

農業局今年於石碇區永安社區辦理「與龜同行：路殺防治與食蛇龜保育工作坊」並邀請農業部生物多樣性研究所助理研究員蔡繼鋒擔任講師分享與食蛇龜、柴棺龜的路殺防治。圖／新北市農業局提供
農業局今年於石碇區永安社區辦理「與龜同行：路殺防治與食蛇龜保育工作坊」並邀請農業部生物多樣性研究所助理研究員蔡繼鋒擔任講師分享與食蛇龜、柴棺龜的路殺防治。圖／新北市農業局提供
排水涵洞出口設置金屬結構坡道，兼具排水與動物通行功能，讓小型野生動物可沿坡安全爬升至地面，減少路殺風險。圖／新北市農業局提供
排水涵洞出口設置金屬結構坡道，兼具排水與動物通行功能，讓小型野生動物可沿坡安全爬升至地面，減少路殺風險。圖／新北市農業局提供
石碇生態通道結合排水與棲地設計，道路邊的排水溝成了動物的安全通道，透過使用自然石材與植被設計，讓山林間的動物能安全往返棲地。圖／新北市農業局提供
石碇生態通道結合排水與棲地設計，道路邊的排水溝成了動物的安全通道，透過使用自然石材與植被設計，讓山林間的動物能安全往返棲地。圖／新北市農業局提供

動物 設計
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北自行車碰撞機車…8旬翁進加護病房 騎士自行就醫後昏迷身亡

新北頒兩項文學獎 書寫城市故事母愛化詩意

新北好茶登場茶葉博覽會 消費滿額送茶杯套組、追蹤社群送茶包

大量烏龜現蹤都市菜園 竟有保育類柴棺龜

相關新聞

捷運下構工程議價破局...明年2月再招標 北市動物園BOT案恐延宕

北市動物園「Zoo Mall」基地閒置多年，市府去年招標成功，將打造海洋教育生態園區，預計2033年完工。但該案需待捷運...

台北共享車位名存實亡 600格剩1格

台北前市長柯文哲2017年推共享車位計畫，媒合大樓釋出車格，解決都會區停車難題，推行之初有600格車位，如今只剩1格，名...

李四川競選團隊成形？ 劉和然：市政一步一腳印

2026愈來愈近，新北市國民黨人選還未明朗，傳出熱門人選之一台北市副市長李四川競選團隊已成形，另一熱門人選新北市副市長劉...

野生動物也要過馬路！ 新北再增生態廊道、防路殺再升級

為降低野生動物路殺事件，新北市農業局今年於石碇區增設3處生態廊道，結合排水涵洞設計專屬坡道，讓蛇類、龜類、蛙類等小型動物...

大稻埕西門町...北市年花數億觀光行銷 議員憂缺新亮點

北市府每年對日韓投入行銷預算，吸引旅客來台，但據觀光署去年「來台旅客消費及動向調查」，外籍客到北市旅遊，行程仍高度集中少...

年花60萬養蚊子 北投旅服中心將活化

捷運北投旅客服務中心啟用25年，但近一年每月旅客諮詢人數都「掛蛋」，旅客服務功能名存實亡，議員批，市府每年平均花60萬維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。