捷運下構工程議價破局...明年2月再招標 北市動物園BOT案恐延宕

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市動物園「Zoo Mall」基地閒置多年，市府去年招標成功，將打造海洋教育生態園區，預計2033年完工，但因捷運下構工程議價破局，進度恐延宕。本報資料照
北市動物園「Zoo Mall」基地閒置多年，市府去年招標成功，將打造海洋教育生態園區，預計2033年完工。但該案需待捷運南環段地下共構工程完工，才能動工。不過市府與原廠商議價破局，明年2月改採公開招標，恐影響整體工期。捷運局表示，有廠商已主動來探尋，最快明年中就可動工。

動物園旁Zoo mall用地，因經營不善成蚊子館，2014年拆除建物並闢成廣場綠地，歷經柯市府8年遲無開發，去年終於招標成功，將打造結合主題酒店、商場的海洋教育生態園區，地方也盼未來環狀線完工、停車場增加，帶動人潮、必舒緩周邊交通混亂狀況。

不過，北市府去年5月舉行簽約典禮，當時表示將於2029年捷運南環段完成地下共構工程（下構工程）後交地給投資人，2033年正式營運，然而下構工程至今尚未動工，導致進度落後，原南環段670A得標廠商，認為價格不符預期，與捷運局議價破局，市府要在2月公開招標廠商。

議員王欣儀表示，依她瞭解原得標廠商，報價高達22.78億，但市府目前開價僅14.07億，雙方價差極大，如何確保會有其他廠商有興趣，且下構工程是整個BOT案基礎，市府各局處與廠商間竟沒有事先協調、議價好，讓工程面臨延宕毫無進展，質疑當時簽約典禮難道只是「兒戲」？

捷運局二工處副處長游百崧游百崧表示，該招標金額是經顧問公司詢價，並有民間企業認為具可行性，依照合約先與南環段670A得標廠商議價，但因雙方金額有落差，最後議價破局，改以公開招標方式尋求其他公司施作，據顧問公司轉達也有廠商主動來詢問，目前預計明年2月會上網公告招標，若一切順利，最快可於2026年6、7月間開工。

教育局補充，生態主題園區BOT案已完成投資執行計畫書審查，依該案投資契約規定，交付廠商時間預計於捷運共構工程完工後，全續進度將依據共構工程期程調整。

捷運 動物園 北市府
