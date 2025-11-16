大稻埕西門町...北市年花數億觀光行銷 議員憂缺新亮點

北市府每年對日韓投入行銷預算，吸引旅客來台，但據觀光署去年「來台旅客消費及動向調查」，外籍客到北市旅遊，行程仍高度集中少數景點，遭質疑觀光版圖多年缺乏明顯突破及新亮點，恐難吸引再訪旅客。另，市府每年推觀光大使，也遭質疑存在感低。

觀傳局回應，市府是以不同市場分眾行銷策略進行觀光推廣，除了對日本市場有邀請當地有吸引力藝人作為推廣大使外，韓國、星馬、歐美紐澳等地也會搭配KOL與媒體踩線、參展、觀光推廣會、廣告投放及網路宣傳等多元管道，針對不同市場的旅客喜好推薦台北的好吃好玩。

議員何孟樺質疑，北市觀傳局2024年邀請清原果耶任觀光大使；今年則是中堅淳太，但卻很少人知曉，儘管日本觀光推廣大使，TA是日本人，但她也查日本相關報導，討論度也不高，原本想藉明星留下台北旅遊的深刻印象，但似乎觀光大使只有拍一支短片、出席記者會、發一下社群就沒有了。

另外，何也質疑，北市府推薦給國際觀光客的景點也過度重疊，但市府標榜要推薦日本人所不知道的台北，怎都推薦日本人常去的景點，如西門町、大稻埕；並檢討日韓行銷資源分配，應加強韓國宣傳；還有宣傳內容朝向多元化。

國民黨議員陳重文也根據觀光署資料，發現國際觀光客最常到訪與消費的區域，都侷限既有熱門地點，缺乏新興亮點與深度體驗，導致國際旅客再訪吸引力不足，如夜市（饒河、士林、寧夏）、台北101、西門町、中正紀念堂、故宮博物院與龍山寺等，缺乏新興亮點與深度體驗。

陳也檢視觀傳局近年預算，如2023年約2.64 億，包括台北燈節1.81億、跨年0.33億、國際會展0.47億；去年約2.5億；今年延續相同方向，維持約2.5億。雖投入巨額資源辦理「國際行銷」與「主題活動」，卻未能有效開發新景點或帶動新區域觀光，不僅使觀光資源分布失衡，也使外籍旅客體驗趨於單調。

對於日韓推廣成效遭質疑，觀傳局表示，據交通部觀光署數據，推估114年1至8月來台日客到訪北市約為83萬7,983人次，較113年同期增加8萬9938人次，另推估114年1-8月來台韓客到訪本市約為58萬8598人次，較113年同期增加1萬4409人次，日韓到訪北市人次均有所成長。