年花60萬養蚊子 北投旅服中心將活化

捷運北投旅客服務中心啟用25年，但近一年每月旅客諮詢人數都「掛蛋」，旅客服務功能名存實亡，議員批，市府每年平均花60萬維護「沒有旅客」的旅客服務中心，里長盼規畫室內遊戲空間給孩子使用；北捷允諾跨局處討論活化。

捷運北投旅客服務中心2000年6月完工，捷運局7月移交北捷接管，該中心位在主幹道中央北路上，距離捷運復興崗站有400公尺遠；1樓大廳區、演講廳及2樓活動區場地開放里民租借使用，部分空間北捷用來存放檔案，企業團體也可租借演講廳。

捷運局興建交給北捷管理的還有南港展覽館站旅客服務中心，1樓提供桌椅、飲水機及廁所供民眾使用；2樓設多功能活動室，供企業團體或個人租借使用，今年每月平均使用次數約10次以上。

「北投中心形同閒置。」在地議員張斯綱說，近一年每月旅客諮詢人數是0，2023年大廳區使用0次，演講廳雖使用12次，但今年至今8月只有4次，建議比照士林區原克強公園游泳池，改建成「躍動館」，作為當地運動空間。

桃源里長陳仲宏表示，里民建議該中心可規畫室內遊戲空間，讓小朋友不論烈日或雨天都能使用，總比北捷當檔案室好。

北捷總經理黃清信坦言，該中心位處尷尬位置，離捷運站有段距離，旅客不會到那裡諮詢，該中心一半空間是用來放公文，另一半則供里民依實際需求申請使用，例如跳土風舞、講座、畢業典禮等。會與捷運局、社會局及體育局等共同評估如何活化。