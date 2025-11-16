聽新聞
0:00 / 0:00

年花60萬養蚊子 北投旅服中心將活化

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
捷運北投旅客服務中心於2000年6月完工，距離捷運復興崗站400公尺。圖／北捷提供
捷運北投旅客服務中心於2000年6月完工，距離捷運復興崗站400公尺。圖／北捷提供

捷運北投旅客服務中心啟用25年，但近一年每月旅客諮詢人數都「掛蛋」，旅客服務功能名存實亡，議員批，市府每年平均花60萬維護「沒有旅客」的旅客服務中心，里長盼規畫室內遊戲空間給孩子使用；北捷允諾跨局處討論活化。

捷運北投旅客服務中心2000年6月完工，捷運局7月移交北捷接管，該中心位在主幹道中央北路上，距離捷運復興崗站有400公尺遠；1樓大廳區、演講廳及2樓活動區場地開放里民租借使用，部分空間北捷用來存放檔案，企業團體也可租借演講廳。

捷運局興建交給北捷管理的還有南港展覽館站旅客服務中心，1樓提供桌椅、飲水機及廁所供民眾使用；2樓設多功能活動室，供企業團體或個人租借使用，今年每月平均使用次數約10次以上。

「北投中心形同閒置。」在地議員張斯綱說，近一年每月旅客諮詢人數是0，2023年大廳區使用0次，演講廳雖使用12次，但今年至今8月只有4次，建議比照士林區原克強公園游泳池，改建成「躍動館」，作為當地運動空間。

桃源里長陳仲宏表示，里民建議該中心可規畫室內遊戲空間，讓小朋友不論烈日或雨天都能使用，總比北捷當檔案室好。

北捷總經理黃清信坦言，該中心位處尷尬位置，離捷運站有段距離，旅客不會到那裡諮詢，該中心一半空間是用來放公文，另一半則供里民依實際需求申請使用，例如跳土風舞、講座、畢業典禮等。會與捷運局、社會局及體育局等共同評估如何活化。

北投 北捷 觀光
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

捷運北投旅客服務中心旅客掛蛋 北捷還年花60萬維護

北市也宣布了！明正常上班課 士林北投12里停班課

北捷婦持雨傘打傷2歲女童遭起訴 車廂內衝突畫面曝

女童不讓北捷博愛座遭雨傘打傷 北檢起訴動手婦

相關新聞

握方向盤17年！吳維祈獲頒優良駕駛長 當年「暖心叫醒乘客」成老婆

手握方向盤17年，任職於台北客運的吳維祈今天獲頒優良駕駛長，他想起5年前一名已逝長者仍紅了眼眶，轉頭看見公車上認識的老婆...

年花60萬養蚊子 北投旅服中心將活化

捷運北投旅客服務中心啟用25年，但近一年每月旅客諮詢人數都「掛蛋」，旅客服務功能名存實亡，議員批，市府每年平均花60萬維...

新北非列管豬攤 可領補助

台灣爆發非洲豬瘟影響豬農生計，新北市市場處表示，為體恤溫體豬肉攤商營業損失，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，非列...

台北共享車位名存實亡 600格剩1格

台北前市長柯文哲2017年推共享車位計畫，媒合大樓釋出車格，解決都會區停車難題，推行之初有600格車位，如今只剩1格，名...

北市公車駕駛缺人力 蔣萬安：調薪8000元後今年9月止跌回升

台北市長蔣萬安下午出席公車友善心運動優良長駕駛頒獎典禮，頒獎表揚150位優良駕駛長及14家公車業者，感謝他們以專業與熱忱...

8成年輕人想創業 輔導年輕人創業的青創土城電商基地招募中

據人力銀行調查逾8成年輕族群想創業，新北市青年局為提供民眾創業輔導，在土城「智富時代」大樓打造土城電商基地，無論個人創業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。