新北非列管豬攤 可領補助

台灣爆發非洲豬瘟影響豬農生計，新北市市場處表示，為體恤溫體豬肉攤商營業損失，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商也納入。只要12月5日前提申請經審查核可，就可獲1.5萬元補助。另將協助造冊送經濟部審核，若中央審核通過，每攤也可獲經濟部3萬元補助。

市場處表示，為協助受影響豬肉攤商，市長侯友宜上月底宣布加碼1500萬元，一攤可獲1.5萬元補助，加上中央補助攤商3萬元後，每攤可拿到4.5萬元補助，並從寬認定，給予攤商實際支持，明天將在新莊區公所10樓辦申請說明會。

此外，市場處從11月18日起至12月5日設置臨櫃服務，提供諮詢及收件，申請受理期間自11月13日起至12月5日止，請申請者填寫申請書表、營業現場照片及販售商品（屠宰）證明、身分證影本及金融帳號存摺封面等資料，以郵寄或親送方式送達新北市政府市場處。

市場處表示，目前列管與非列管的攤商估計超過1000攤，將視造冊情形滾動檢討追加經費，另也協助非列管攤商造冊送經濟部商業發展署建請擴大補助。