台北共享車位名存實亡 600格剩1格

聯合報／ 記者楊正海林媛玲／連線報導

台北前市長柯文哲2017年推共享車位計畫，媒合大樓釋出車格，解決都會區停車難題，推行之初有600格車位，如今只剩1格，名存實亡，北市府將重新推動。新北交通局曾嘗試實施，但坦言實際操作有難度，許多住戶不願釋出共享車格、安全管理等都成問題。

北市府為解決老舊社區停車問題推出了共享車位政策，媒合南京東路4、5段的4處商辦大樓600個汽車格，高雄市2015年以「商辦為主、住宅為輔」的方向開始推動，台中2019年、新北2021年，和桃園今年7月也分別推動。

雙北推行困難，新北交通局長鍾鳴時說，共享車位概念理想性很高，新北曾嘗試實施，但實際操作有難度，例如社區停車空間是否能獨立進出，與原住戶有所區隔；另車位資訊是否能即時反應，也影響民眾停車意願，若連線App太久，不如另覓車位。此外，安全管理也是因素，許多住戶考量安全不願釋出當共享車格，並非強力推動就會有成果。

北市議員顏若芳說，住戶擔憂安全與隱私，不想讓外車進來，市府可以輔導社區，如升級社區安全設施等推動；市府也應 「先公後私」，讓公家機關停車場先釋出車格。過去部分平台業者品質良窳、標準不一，例如停車場高度不一造成車輛損壞都推給車主，也令人卻步

張姓市民認為，共享車位可以預約，付費流程也很方便，尤其台北市區停車一位難求，可節省不少找車位的時間，應持續推動，「別讓車格空著」。

北市停管處長劉瑞麟指出，目前推動情況的確不太好，多數已退出市場，之前只有4處商辦，應該增加。

交通局長謝銘鴻也說，共享經濟是未來市場趨勢，如能充分利用既有停車格，就不一定要花大錢蓋停車場，但住宅牽涉私有產權，比較困難，商辦還有洽談空間。

停車格 北市 柯文哲
延伸閱讀

柯文哲這政策「名存實亡」 議員曝：600格共享車位現剩1格

新壽「分手費」被收新新併改廣告合理？李四川：也是成本

扶植文創品牌「選台北」挨轟丟臉 蔡詩萍喊錯愕將查

市府拒發現金...綠擱置總預算 蔣萬安反擊：用老本發不合理

相關新聞

握方向盤17年！吳維祈獲頒優良駕駛長 當年「暖心叫醒乘客」成老婆

手握方向盤17年，任職於台北客運的吳維祈今天獲頒優良駕駛長，他想起5年前一名已逝長者仍紅了眼眶，轉頭看見公車上認識的老婆...

年花60萬養蚊子 北投旅服中心將活化

捷運北投旅客服務中心啟用25年，但近一年每月旅客諮詢人數都「掛蛋」，旅客服務功能名存實亡，議員批，市府每年平均花60萬維...

新北非列管豬攤 可領補助

台灣爆發非洲豬瘟影響豬農生計，新北市市場處表示，為體恤溫體豬肉攤商營業損失，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，非列...

台北共享車位名存實亡 600格剩1格

台北前市長柯文哲2017年推共享車位計畫，媒合大樓釋出車格，解決都會區停車難題，推行之初有600格車位，如今只剩1格，名...

北市公車駕駛缺人力 蔣萬安：調薪8000元後今年9月止跌回升

台北市長蔣萬安下午出席公車友善心運動優良長駕駛頒獎典禮，頒獎表揚150位優良駕駛長及14家公車業者，感謝他們以專業與熱忱...

8成年輕人想創業 輔導年輕人創業的青創土城電商基地招募中

據人力銀行調查逾8成年輕族群想創業，新北市青年局為提供民眾創業輔導，在土城「智富時代」大樓打造土城電商基地，無論個人創業...

