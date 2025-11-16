台北共享車位名存實亡 600格剩1格

台北前市長柯文哲2017年推共享車位計畫，媒合大樓釋出車格，解決都會區停車難題，推行之初有600格車位，如今只剩1格，名存實亡，北市府將重新推動。新北交通局曾嘗試實施，但坦言實際操作有難度，許多住戶不願釋出共享車格、安全管理等都成問題。

北市府為解決老舊社區停車問題推出了共享車位政策，媒合南京東路4、5段的4處商辦大樓600個汽車格，高雄市2015年以「商辦為主、住宅為輔」的方向開始推動，台中2019年、新北2021年，和桃園今年7月也分別推動。

雙北推行困難，新北交通局長鍾鳴時說，共享車位概念理想性很高，新北曾嘗試實施，但實際操作有難度，例如社區停車空間是否能獨立進出，與原住戶有所區隔；另車位資訊是否能即時反應，也影響民眾停車意願，若連線App太久，不如另覓車位。此外，安全管理也是因素，許多住戶考量安全不願釋出當共享車格，並非強力推動就會有成果。

北市議員顏若芳說，住戶擔憂安全與隱私，不想讓外車進來，市府可以輔導社區，如升級社區安全設施等推動；市府也應 「先公後私」，讓公家機關停車場先釋出車格。過去部分平台業者品質良窳、標準不一，例如停車場高度不一造成車輛損壞都推給車主，也令人卻步

張姓市民認為，共享車位可以預約，付費流程也很方便，尤其台北市區停車一位難求，可節省不少找車位的時間，應持續推動，「別讓車格空著」。

北市停管處長劉瑞麟指出，目前推動情況的確不太好，多數已退出市場，之前只有4處商辦，應該增加。

交通局長謝銘鴻也說，共享經濟是未來市場趨勢，如能充分利用既有停車格，就不一定要花大錢蓋停車場，但住宅牽涉私有產權，比較困難，商辦還有洽談空間。