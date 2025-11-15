新北頒兩項文學獎 書寫城市故事母愛化詩意

2025新北市文學獎今天頒獎，文化局說，作品展現跨世代、跨文化的書寫能量。另外，新北詩歌節以「在地人文風景」為主題頒獎，一般組金獎由商育英以詩歌書寫對母親的思念奪獎。

文化局表示，新北文學獎今天於市立圖書館總館頒獎，以「新北發生學」為題，吸引來自國內外1882件題材多元的作品投稿，評審選出44件得獎。

郭宇恩除以「結冰的火種需要摩擦」蟬聯新詩青春組首獎，也以「漫生青苔的深夜投夾」獲散文青春組優等，他探討群體生活中的自我聲音。何采穎則以月亮為題，在散文、新詩兩類皆獲獎，跨文類創作能力受評審肯定。

新住民書寫徵件主題是「自己的房間」，創作者以圖文訴說異鄉生活的心境寄託，呈現多元文化的相互理解與身分認同。

新北詩歌節「詩寫新北」頒獎典禮今天則在五股守讓堂舉行，以「在地人文風景」為題，一般組金獎由新北市頭前國中教師商育英獲得，她以詩書寫帶母親出門的點滴，流露深切思念與情感連結，獲評審一致肯定。

市立圖書館以新聞稿表示，國小組金獎得主張心慈作品提到「捧著芋圓，攤開筆記，想著日記怎麼寫」，記錄旅途九份山城的觀察與心情及深刻回憶，以童真視角呈現獨特旅行體驗。

國中組金獎由石碇高中國中部張芃以「鯨落」奪得。他描述「在生命的盡頭，用盡最後的力氣，躍出海面」，作品以海洋生態為主題，描寫海洋汙染對鯨豚生存造成的威脅，希望透過詩喚起大眾重視海洋保育。