握方向盤17年！吳維祈獲頒優良駕駛長 當年「暖心叫醒乘客」成老婆

手握方向盤17年，任職於台北客運的吳維祈今天獲頒優良駕駛長，他想起5年前一名已逝長者仍紅了眼眶，轉頭看見公車上認識的老婆又笑了出來。他說，會繼續把自己的使命做到最好。

台北市交通局今天舉辦114年公車友善心運動優良駕駛長頒獎典禮，吳維祈會前向中央社記者表示，此次是他17年來第3度得到這項殊榮，每次都很開心，不過領完就忘記了，因為繼續用心做好每一天的工作更重要。

回憶職涯難忘點滴，吳維祈想起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，有名長者總是會與印尼籍看護在相同時間於相同站點上車，日子久了，雙方從互相打招呼開始逐漸熟悉，每次在車上都會聊聊近況，像好朋友一樣。

幾個月後的某個尋常上班日，吳維祈開到站卻只見看護獨自上車，他疑惑詢問才知道，長者住院了。

吳維祈說，當下他感到非常失落，但也決定要去醫院探病，只是過了一陣子，看護告訴他，長者已經過世。

再後來，到了同樣的站點，上車的不只是看護，還有長者的家屬，而他們是為了向吳維祈告別及表達感謝，因為看護要回國了，這是吳維祈最後一次見到他們。

即便已是5年前的往事，吳維祈想起與這名長者和看護的相處時光仍忍不住紅了眼眶。他說，這是他17年來感到最難過但也是最感動的一件事，他見證了這名看護對長者的呵護，也目睹家屬對看護的照顧，成為他視開公車為使命的象徵。

由於採訪時有一名女子在不遠處向吳維祈揮手示意該進場了，記者好奇詢問身分，吳維祈立刻展露笑顏，表示這名女子是他太太，「而且是我在公車上認識的喔」。

吳維祈說，那是他剛轉職為駕駛長的第一年，當時還只是乘客的太太總是搭同一班車往返新北市新店及土城，有一次因為太太睡著了，到站時沒下車，他就把太太喚醒，戀情從此展開。

對於會不會鼓勵想交友的年輕男女加入駕駛長行列，吳維祈說，當時他的確掌握「近水樓台先得月」的優勢，不過還是要看緣分，太太則在一旁笑著點頭。

交通局表示，台北市公車每天服務超過108萬人次，駕駛長們串聯起城市的每一段旅程，更是陪伴著長輩、學生與家庭日常生活的守護者。此次獲獎的150名優良駕駛長都是將專業與熱忱化為日常行動，讓公車服務更加安全及友善。

台北市長蔣萬安頒獎前致詞表示，今天除了代表市民感謝駕駛長為這座城市的付出，還要感謝在背後默默支持的家人們，市府會持續推廣尊重及友善文化，讓台北更溫暖。