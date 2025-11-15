北市公車駕駛缺人力 蔣萬安：調薪8000元後今年9月止跌回升

台北市長蔣萬安下午出席公車友善心運動優良長駕駛頒獎典禮，頒獎表揚150位優良駕駛長及14家公車業者，感謝他們以專業與熱忱守護城市脈動。蔣萬安也說，已為駕駛長加薪8000元，改善工作環境條件，對於人力缺，今年9月已止跌回升。

蔣萬安致詞指出，最近市政會議分析1999，公車遇到狀況，經研考會細部分析，有很多高比例是打來給公車駕駛長鼓勵和感謝，被記錄下來，例如有駕駛長看到推著娃娃車的媽媽，會主動下車幫忙，也有看到行動不便的媽媽焦急抱著孩子急著要趕著到醫院去，會很耐心的等候，甚至協助失智走失的長者，幫忙聯繫警察等等。

另外，針對公車駕駛長人力缺乏，蔣萬安受訪也表示，其實市府多管齊下，包括他親自到公車聯營管理委員會，面對面跟各個公車業者談，了解現在第一線的問題，所以藉由這一次公車調整運價時，也為駕駛長加薪了8000元，也改善駕駛長的工作環境跟條件，持續優化公車的路線。

蔣萬安表示，市府除了對駕駛長給予肯定，營造好的環境，能夠持續投入在公車的行列，在今年9月，駕駛長的人力，已經止跌回升，市府持續透過各方的努力，能夠讓這個環境越來越好。