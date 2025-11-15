快訊

北市公車缺人力…替駕駛長加薪8000元 蔣萬安：缺額自9月起止跌

中央社／ 台北15日電
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
北市駕駛長缺額問題持續多年，交通局1月調升運價同時要求業者替駕駛長加薪8000元，市長蔣萬安今天表示，人力自9月起已止跌，市府將持續多管齊下，改善工作環境及條件。

台北市交通局統計，依據人車比估算，截至今年9月為止，駕駛長共3600餘人，缺額尚有500餘人。對於如何解決此問題，蔣萬安今天出席114年公車友善心運動優良駕駛長頒獎典禮前被媒體堵訪表示，市府持續多管齊下，所以人力從9月開始已經止跌。

蔣萬安說，除了1月調整運價同時為駕駛長加薪新台幣8000元，也持續優化公車路線，並在今天透過表揚方式給予優良駕駛長肯定，希望營造友善的工作環境與條件，讓駕駛長能持續投入服務市民。

對於未來有無可能漲票價，蔣萬安表示，因為今年初才剛調整運價，這個部分會持續觀察。

台北市政府每2年檢討汽車運輸業營運成本調整運價，今年1月20日起自每段次23.47元調整為25.31元，反映業者經營成本同時，要求替駕駛長加薪8000元，以保障駕駛長合理薪資待遇，而票價與運價差額由市府編列預算補貼。

相關新聞

北市公車駕駛缺人力 蔣萬安：調薪8000元後今年9月止跌回升

台北市長蔣萬安下午出席公車友善心運動優良長駕駛頒獎典禮，頒獎表揚150位優良駕駛長及14家公車業者，感謝他們以專業與熱忱...

8成年輕人想創業 輔導年輕人創業的青創土城電商基地招募中

據人力銀行調查逾8成年輕族群想創業，新北市青年局為提供民眾創業輔導，在土城「智富時代」大樓打造土城電商基地，無論個人創業...

柯文哲這政策「名存實亡」 議員曝：600格共享車位現剩1格

北市在2017前市長柯文哲任內推動共享車位計畫，鼓勵商辦大樓及社區住宅釋出私有停車位有需求的車主使用，議員顏若芳指出，但...

新北擴大補助 非列管販售溫體豬攤商也能申請1.5萬補助款

為體恤溫體豬肉攤商的營業損失，新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商...

新北好茶登場茶葉博覽會 消費滿額送茶杯套組、追蹤社群送茶包

台灣國際茶業博覽會14日於南港展覽館開跑，新北市農業局設置為期4天的新北好茶展區，新北在地茶農帶來新北包種茶、蜜香紅茶、...

李驍東來台擬不准 北市府內人士：陸委會層層加壓雙城論壇恐生變

國民黨副主席張榮恭赴陸，陸委會展開「反制」擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請。北市府內人士說，李驍東不只一次來台受阻...

