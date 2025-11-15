聽新聞
北市公車缺人力…替駕駛長加薪8000元 蔣萬安：缺額自9月起止跌
台北市駕駛長缺額問題持續多年，交通局1月調升運價同時要求業者替駕駛長加薪8000元，市長蔣萬安今天表示，人力自9月起已止跌，市府將持續多管齊下，改善工作環境及條件。
台北市交通局統計，依據人車比估算，截至今年9月為止，駕駛長共3600餘人，缺額尚有500餘人。對於如何解決此問題，蔣萬安今天出席114年公車友善心運動優良駕駛長頒獎典禮前被媒體堵訪表示，市府持續多管齊下，所以人力從9月開始已經止跌。
蔣萬安說，除了1月調整運價同時為駕駛長加薪新台幣8000元，也持續優化公車路線，並在今天透過表揚方式給予優良駕駛長肯定，希望營造友善的工作環境與條件，讓駕駛長能持續投入服務市民。
對於未來有無可能漲票價，蔣萬安表示，因為今年初才剛調整運價，這個部分會持續觀察。
台北市政府每2年檢討汽車運輸業營運成本調整運價，今年1月20日起自每段次23.47元調整為25.31元，反映業者經營成本同時，要求替駕駛長加薪8000元，以保障駕駛長合理薪資待遇，而票價與運價差額由市府編列預算補貼。
