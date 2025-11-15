快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

新北工安盃河濱登場 3000人迎晨曦路跑拚健康

中央社／ 新北15日電

新北市第11屆工安盃路跑今天上午在華江河濱公園登場，吸引3000名跑者齊聚，在晨光中競速。勞工局表示，希望透過活動推廣職場安全概念，鼓勵市民養成規律運動，兼顧工安與健康。

活動由輔仁大學競技啦啦隊以熱力舞蹈揭開序幕，由市府秘書長邱敬斌、勞工局長陳瑞嘉、勞檢處長林澤洲共同鳴槍，跑者迎著晨曦出發，以行動支持安全與健康生活理念。

勞工局指出，男子組10公里由日本籍、來台從事補教工作的吉田智裕以36分19秒奪冠，他已5度參賽並多次站上頒獎台；林國翔、鄭皓駿分居第2、第3名。女子組冠軍由「為了PS5」跑團成員黃筱涵奪下，潘潔與王怡今則位居第2、第3名。

企業跑者表現也相當亮眼，新北市觀光旅遊局專門委員廖武輝拿下男乙組第1名；鴻海與台灣檢驗科技（SGS）的李汶政、詹佳諭則分別奪得男丙組與女丙組冠軍，展現企業重視職場安全與員工健康。

邱敬斌致詞表示，新北市致力推廣健康城市理念，希望藉由大型路跑活動，讓市民在工作之餘舒壓放鬆、強化體能，也深化對職場風險與安全的重視。

民進黨市議員石一佑全程參加3公里組，她接受中央社訪問時說，活動結合運動、親子與公共議題，不僅促進健康，也形成城市運動嘉年華，具有相當意義。

勞工局指出，今年報名相當踴躍，80歲以上長者有7人，10歲以下小小跑者達148人，顯示各年齡層皆踴躍參與。多家企業也組隊投入，包括工業策進會總幹事謝政達、鴻海、SGS與金藏營造等單位；台灣松下電器更攜手移工員工共跑，展現對安全與健康意識的高度支持。

新北 路跑
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北擴大補助 非列管販售溫體豬攤商也能申請1.5萬補助款

新北好茶登場茶葉博覽會 消費滿額送茶杯套組、追蹤社群送茶包

侯友宜報告新北2026總預算案 捷運工程、基礎建設預算皆增加

新北勞工局X阿啾繪圖同萌　推出《權益別睡著》插畫　一起守護勞工權益

相關新聞

北市公車駕駛缺人力 蔣萬安：調薪8000元後今年9月止跌回升

台北市長蔣萬安下午出席公車友善心運動優良長駕駛頒獎典禮，頒獎表揚150位優良駕駛長及14家公車業者，感謝他們以專業與熱忱...

8成年輕人想創業 輔導年輕人創業的青創土城電商基地招募中

據人力銀行調查逾8成年輕族群想創業，新北市青年局為提供民眾創業輔導，在土城「智富時代」大樓打造土城電商基地，無論個人創業...

柯文哲這政策「名存實亡」 議員曝：600格共享車位現剩1格

北市在2017前市長柯文哲任內推動共享車位計畫，鼓勵商辦大樓及社區住宅釋出私有停車位有需求的車主使用，議員顏若芳指出，但...

新北擴大補助 非列管販售溫體豬攤商也能申請1.5萬補助款

為體恤溫體豬肉攤商的營業損失，新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商...

新北好茶登場茶葉博覽會 消費滿額送茶杯套組、追蹤社群送茶包

台灣國際茶業博覽會14日於南港展覽館開跑，新北市農業局設置為期4天的新北好茶展區，新北在地茶農帶來新北包種茶、蜜香紅茶、...

李驍東來台擬不准 北市府內人士：陸委會層層加壓雙城論壇恐生變

國民黨副主席張榮恭赴陸，陸委會展開「反制」擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請。北市府內人士說，李驍東不只一次來台受阻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。