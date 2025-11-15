快訊

8成年輕人想創業 輔導年輕人創業的青創土城電商基地招募中

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
個人創業者、新創團隊可透過土城電商基地提供的辦公空間、業師輔導、創業課程資源，加速拓展品牌市場。圖／新北市青年局提供
個人創業者、新創團隊可透過土城電商基地提供的辦公空間、業師輔導、創業課程資源，加速拓展品牌市場。圖／新北市青年局提供

據人力銀行調查逾8成年輕族群想創業，新北市青年局為提供民眾創業輔導，在土城「智富時代」大樓打造土城電商基地，無論個人創業者、新創團隊可透過電商基地提供的辦公空間、業師輔導、創業課程資源，加速拓展品牌市場。青年局表示，即起開放招募115年度進駐團隊，提供5組實體進駐與15組虛擬進駐名額。

新北市青年局表示，土城電商基地今年3月開幕啟用，已對20組進駐團隊提供不同階段創業需求，包含顧問專業輔導、資源媒合、實戰課程培訓與基地空間資源。基地內提供實景攝影棚、直播間、創業教室以及新設的獨立辦公室等硬體設備，滿足創業團隊從拍攝、行銷到營運的一站式全方位需求。

此外，也媒合知名跨境電商平台--亞馬遜全球開店、日本樂天市場專案合作機會，提供進駐團隊上架平台、行銷資源等輔導資源，協助青年團隊加速商業模式成形、拓展品牌市場。

青年局長邱兆梅表示，新北擁有全台最多中小企業與代工廠，傳統製造業若想進行品牌轉型升級，電商是成本低、回收快最實際的第一步，面對電商產業快速變化，此基地提供更具彈性與規模化的創業輔導機制，並且提供團隊營業登記。

青年局表示，今年增設獨立辦公室，從8至10坪不等獨立辦公室租金約4600元到6100元，以低於市價租金降低創業門檻，讓創業者更專注於經營與創新，開放報名至12月12日止，歡迎已具備商品及品牌營運構想的新創團隊加入電商基地，招募需經書面審查及線下或線上面談，預計12月23日公告。

創業 電商
