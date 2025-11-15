快訊

柯文哲這政策「名存實亡」 議員曝：600格共享車位現剩1格

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
共享車位可透過手機App預約、付費。圖／聯合報系資料照片
共享車位可透過手機App預約、付費。圖／聯合報系資料照片

北市在2017前市長柯文哲任內推動共享車位計畫，鼓勵商辦大樓及社區住宅釋出私有停車位有需求的車主使用，議員顏若芳指出，但至今8年，台北市原本有600格共享車位，全市現只剩下1格，名存實亡。交通局表示，共享經濟是未來市場趨勢，會設法再推動。

台北市政府為解決老舊社區停車問題推出了共享車位政策，媒合了南京東路4、5段的4處商辦大樓600格汽車格位，其他縣市也推行，高雄市從2015年以「商辦為主、住宅為輔」的方向開始推動；桃園今年7月才開始；台中市從2019年開始推行。

顏若芳指出，要解決北市推動的障礙，她建議北市應全面檢討現行共享車位推行計畫，並提出實質誘因及政策目標，例如明確建立公、商、住的推行先後順序及誘因、整合共享車位資訊，同時搭配升級社區安全設施等，推動共享車位。

北市停管處長劉瑞麟指出，目前推動情況的確不太好，且之前只4處商辦，應該增加，目前共享車位多數已退出市場。交通局長謝銘鴻也說，共享車位是當初的理想，但在住宅內，因為牽涉私有產權，比較為困難，商辦還有洽談空間，共享經濟是未來市場趨勢，如能將既有停車格位充分利用，就不一定要花大錢蓋新停車場。

