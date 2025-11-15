聽新聞
新北擴大補助 非列管販售溫體豬攤商也能申請1.5萬補助款
為體恤溫體豬肉攤商的營業損失，新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入，並涵蓋烏來自治區範圍，只要在12月5日前提出申請，並經審查核可，可獲得1.5萬元補助；另亦將協助造冊送經濟部審核，如經中央審核通過，每攤亦可獲得經濟部3萬元補助。
市場處表示，為協助受影響豬肉攤商，市長侯友宜於10月31日宣布加碼1500萬元，一攤可獲1.5萬元補助，加上中央補助攤商3萬元後，每攤可拿到4.5萬元補助，並從寬認定，給予攤商實際支持。市場處將於11月17日於新莊區公所10樓辦理申請說明會。
本次從寬認定將非列管攤商擴大補助對象，市場處為廣為周知，除已透過「新北市家畜肉類商業同業公會」轉知會員提出申請，並協助造冊外，亦已請新北市各區公所協助宣傳，並提供申請書表資料，以供索取。
此外，市場處從11月18日起至12月5日設置臨櫃服務，提供諮詢及收件。申請受理期間自11月13日起至12月5日止，請申請者填寫申請書表、營業現場照片及販售商品（屠宰）證明、身分證影本及金融帳號存摺封面等資料，以郵寄或親送方式送達新北市政府市場處。
為進一步協助攤商，市場處也主動出擊，每日派員到各市場及攤集場區發送申請表，並指導協助攤商填寫資料。市場處表示，相關資料已公布於新北市政府市場處官網新聞公告專區，歡迎販售生鮮溫體豬肉攤商朋友下載填寫。
