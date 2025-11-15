快訊

新北擴大補助 非列管販售溫體豬攤商也能申請1.5萬補助款

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入。圖／新北市市場處提供
新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入。圖／新北市市場處提供

為體恤溫體豬肉攤商的營業損失，新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入，並涵蓋烏來自治區範圍，只要在12月5日前提出申請，並經審查核可，可獲得1.5萬元補助；另亦將協助造冊送經濟部審核，如經中央審核通過，每攤亦可獲得經濟部3萬元補助。

市場處表示，為協助受影響豬肉攤商，市長侯友宜於10月31日宣布加碼1500萬元，一攤可獲1.5萬元補助，加上中央補助攤商3萬元後，每攤可拿到4.5萬元補助，並從寬認定，給予攤商實際支持。市場處將於11月17日於新莊區公所10樓辦理申請說明會。

本次從寬認定將非列管攤商擴大補助對象，市場處為廣為周知，除已透過「新北市家畜肉類商業同業公會」轉知會員提出申請，並協助造冊外，亦已請新北市各區公所協助宣傳，並提供申請書表資料，以供索取。

此外，市場處從11月18日起至12月5日設置臨櫃服務，提供諮詢及收件。申請受理期間自11月13日起至12月5日止，請申請者填寫申請書表、營業現場照片及販售商品（屠宰）證明、身分證影本及金融帳號存摺封面等資料，以郵寄或親送方式送達新北市政府市場處。

為進一步協助攤商，市場處也主動出擊，每日派員到各市場及攤集場區發送申請表，並指導協助攤商填寫資料。市場處表示，相關資料已公布於新北市政府市場處官網新聞公告專區，歡迎販售生鮮溫體豬肉攤商朋友下載填寫。

新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入。圖／新北市市場處提供
新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入。圖／新北市市場處提供

攤商 豬肉
相關新聞

李驍東來台擬不准 北市府內人士：陸委會層層加壓雙城論壇恐生變

國民黨副主席張榮恭赴陸，陸委會展開「反制」擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請。北市府內人士說，李驍東不只一次來台受阻...

新北擴大補助 非列管販售溫體豬攤商也能申請1.5萬補助款

為體恤溫體豬肉攤商的營業損失，新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商...

新北好茶登場茶葉博覽會 消費滿額送茶杯套組、追蹤社群送茶包

台灣國際茶業博覽會14日於南港展覽館開跑，新北市農業局設置為期4天的新北好茶展區，新北在地茶農帶來新北包種茶、蜜香紅茶、...

捷運北投旅客服務中心旅客掛蛋 北捷還年花60萬維護

捷運北投旅客服務中心啟用25年，北市議員發現旅客到訪人數掛零，市府每年還要花5、60萬元維護一個「沒有旅客」的旅客服務中...

八仙樂園重啟成本高 業者卻步

淡江大橋明年通車，地方認為八里經濟將復甦，近日新北市府表態願與八仙樂園合作重啟，活化八里觀光。八里區長也指，重啟樂園可重...

八里觀光振興 台北港娛樂專區成關鍵

淡江大橋明年通車，新北市府過去曾擘畫八里纜車、八里迪士尼等觀光藍圖，但八仙樂園區停擺10年，台北港娛樂專區（特）荒煙蔓草...

