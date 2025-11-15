新北好茶登場茶葉博覽會 消費滿額送茶杯套組、追蹤社群送茶包

台灣國際茶業博覽會14日於南港展覽館開跑，新北市農業局設置為期4天的新北好茶展區，新北在地茶農帶來新北包種茶、蜜香紅茶、碧螺春綠茶、鐵觀音等特色茶品，邀請大家周末逛展品茶享優惠。凡於新北市農會茶推廣中心消費滿千送茶杯及杯套組，另至有種茶合作社追蹤社群即贈包種茶包，每日送完為止。

新北是北台灣最大茶產區，也是台灣最主要的包種茶產地，新北茶農11月14至17日再度登場南港展覽館「臺灣國際茶業博覽會」，現場集結14攤茶農設置新北好茶展區，從茶園帶來新鮮上市的冬茶及各具風味的特色茶點，更加碼推出多重優惠及滿額好禮。

青農團體「有種茶合作社」集結返鄉青農開發新型加工茶飲，以「包種・新茶潮禮盒」獲得農業部農糧署「十大飲享禮」肯定，禮盒精選6款包種茶、香韻紅茶、薰花茶及茶慶酒茶包，融合茶香、花香及不含酒精的層次酒香風味，配合茶博會推出年末限定8折優惠價680元。同時推出「有種運動毛巾」組合優惠價享76折、1111元。展區現場追蹤茶青協會、有種茶FB或IG還贈送包種茶茶包，邀請民眾至攤位了解青農返鄉發展的活力與團結力量。

新北好茶近年佳績不斷，不僅茶農114年代表新北於全國製茶技術競賽獲得第13座冠軍，5星製茶廠及亮點茶莊數量也是六都第一，各項特色茶品更屢獲國際獎項肯定。歡迎民眾親臨展售會，品味新北多樣的高品質特色茶。