李驍東來台擬不准 北市府內人士：陸委會層層加壓雙城論壇恐生變

國民黨副主席張榮恭赴陸，陸委會展開「反制」擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請。北市府內人士說，李驍東不只一次來台受阻，兩市的交流，上海對台北沒設限，但陸委會卻層層加壓，令人憂心將連帶影響12月在上海舉辦的雙城論壇。

台北市政府與上海市政府去年底在雙城論壇簽署小貓熊物種交流合作備忘錄（MOU），台北市立動物園預計以黑腳企鵝交換上海動物園小貓熊，透過動物交換建立長期合作關係，李驍東預定20日來台3天，將赴台北市立動物園了解小貓熊的生活環境。

國民黨主席鄭麗文就任後，張榮恭昨赴大陸，與中共中央台辦主任宋濤會談，也會見上海市委書記陳吉寧，昨晚就傳出陸委會展開「反制」，擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，因雙城論壇預定年底前舉辦，最佳的時間就是在市長蔣萬安總質詢之後、12月下旬舉辦最適合，如今恐橫生波折，北市府昨內部，對雙城論壇能否舉行，不免憂心。

府內人士說，李驍東這次申請來台，還包括上海台辦處長等一行人，雖然是參訪台北市立動物園，不算是雙城論壇的「會前會」但多少會談到雙城論壇的進程，但陸委會除了擋李驍東，是否連處長也不放行，還不得而知，但李驍東來台，已經不只一次被拒。

以今年來說，上海市來台的幹部層級，只有一個副處長帶圍棋團來台，其他人高階層級名單，從年初台北燈節開始，陸委會一路砍，對上海市已達非常不友善程度。

知情人士表示，目前兩市雙邊的交流，上海對台北沒設限，但陸委會卻是層層加壓，若這次連台辦副主任、甚至處長都不能來台，連上海市中階的訪台名單都砍光，影響上海方的觀感，的確會影響雙城論壇。