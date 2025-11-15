快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

捷運北投旅客服務中心旅客掛蛋 北捷還年花60萬維護

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
捷運北投旅客服務中心於2000年6月完工，距離捷運復興崗站400公尺。圖／北捷提供
捷運北投旅客服務中心於2000年6月完工，距離捷運復興崗站400公尺。圖／北捷提供

捷運北投旅客服務中心啟用25年，北市議員發現旅客到訪人數掛零，市府每年還要花5、60萬元維護一個「沒有旅客」的旅客服務中心，要求轉型閒置空間。北捷坦言，旅客多就近至車站詢問處諮詢，允諾跨局處討論並經捷運局同意後交付使用。

捷運北投旅客服務中心於2000年6月完工，捷運局7月移交北捷接管。該中心位在主幹道中央北路上，距離捷運復興崗站有400公尺遠，不只服務捷運旅客，也提供北投區居民作為多目標社區活動使用，1樓大廳區、演講廳及2樓活動區場地開放里民租借使用，部分空間是北捷存放檔案，企業團體也可租借演講廳，整體近300坪。

在地議員張斯綱發現，近一年每月旅客諮詢人數是0，該中心的「旅客服務」功能名存實亡，形同閒置；2023年大廳區使用0次，演講廳雖使用12次，但今年至今8月只有4次，使用率偏低。此外，近3年市府平均每年花61萬多元，維護一個「沒有旅客」的遊客服務中心。

張斯綱說，地方希望有個空間能作為社區活動、日照中心或兒少的活動中心，加上北投運動中心在石牌，距離該處仍有段距離，他建議可比照士林區原克強公園游泳池，改建成「躍動館」，作為當地的運動空間，也要求北捷邀集跨局處討論如何有效活化市府資產。

北捷總經理黃清信回應，捷運公司接管後，基本上要讓設備維持在妥善狀態；該中心位處尷尬的位置，離捷運站有一段距離，旅客不會跑到那諮詢，而是在車站比較快。該中心一半空間是存放公文，另一半則供里民依實際需求申請使用，例如跳土風舞、講座、畢業典禮等。

黃清信承諾，會與捷運局、社會局及體育局等共同評估，但他強調當初是捷運局設定如此使用型態，北捷也要跟房東討論看如何處理，「總不能他租給我，我做別的用途。」

在地的桃源里長陳仲宏表示，北投機廠位在桃源里，捷運局當初開發時，以捷運北投旅客服務中心的空間來回饋里民。未來北投機廠TOD開發案要蓋社宅，還得等22年，他認為期間可嘉惠里民，不失一個德政。

陳仲宏說，近年少子化嚴重，地方全齡化遊戲器材不多，里民建議該中心可規畫室內遊戲空間，讓小朋友不論烈日或雨天都能使用，總比北捷當檔案室好。

捷運公司 北捷
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘆社大橋車流湧社子島恐塞爆？北市議員憂成淡北道路翻版

王義川質疑北市解約涉圖利說 張斯綱要「憨川」去問吳思瑤、沈伯洋

北捷婦持雨傘打傷2歲女童遭起訴 車廂內衝突畫面曝

北捷白髮婦讓座爭議 去年雨傘打傷博愛座女童傷害起訴

相關新聞

李驍東來台擬不准 北市府內人士：陸委會層層加壓雙城論壇恐生變

國民黨副主席張榮恭赴陸，陸委會展開「反制」擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請。北市府內人士說，李驍東不只一次來台受阻...

新北擴大補助 非列管販售溫體豬攤商也能申請1.5萬補助款

為體恤溫體豬肉攤商的營業損失，新北市市場處表示，除針對原先列管公民營市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商...

新北好茶登場茶葉博覽會 消費滿額送茶杯套組、追蹤社群送茶包

台灣國際茶業博覽會14日於南港展覽館開跑，新北市農業局設置為期4天的新北好茶展區，新北在地茶農帶來新北包種茶、蜜香紅茶、...

捷運北投旅客服務中心旅客掛蛋 北捷還年花60萬維護

捷運北投旅客服務中心啟用25年，北市議員發現旅客到訪人數掛零，市府每年還要花5、60萬元維護一個「沒有旅客」的旅客服務中...

八仙樂園重啟成本高 業者卻步

淡江大橋明年通車，地方認為八里經濟將復甦，近日新北市府表態願與八仙樂園合作重啟，活化八里觀光。八里區長也指，重啟樂園可重...

八里觀光振興 台北港娛樂專區成關鍵

淡江大橋明年通車，新北市府過去曾擘畫八里纜車、八里迪士尼等觀光藍圖，但八仙樂園區停擺10年，台北港娛樂專區（特）荒煙蔓草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。