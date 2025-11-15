捷運北投旅客服務中心旅客掛蛋 北捷還年花60萬維護

捷運北投旅客服務中心啟用25年，北市議員發現旅客到訪人數掛零，市府每年還要花5、60萬元維護一個「沒有旅客」的旅客服務中心，要求轉型閒置空間。北捷坦言，旅客多就近至車站詢問處諮詢，允諾跨局處討論並經捷運局同意後交付使用。

捷運北投旅客服務中心於2000年6月完工，捷運局7月移交北捷接管。該中心位在主幹道中央北路上，距離捷運復興崗站有400公尺遠，不只服務捷運旅客，也提供北投區居民作為多目標社區活動使用，1樓大廳區、演講廳及2樓活動區場地開放里民租借使用，部分空間是北捷存放檔案，企業團體也可租借演講廳，整體近300坪。

在地議員張斯綱發現，近一年每月旅客諮詢人數是0，該中心的「旅客服務」功能名存實亡，形同閒置；2023年大廳區使用0次，演講廳雖使用12次，但今年至今8月只有4次，使用率偏低。此外，近3年市府平均每年花61萬多元，維護一個「沒有旅客」的遊客服務中心。

張斯綱說，地方希望有個空間能作為社區活動、日照中心或兒少的活動中心，加上北投運動中心在石牌，距離該處仍有段距離，他建議可比照士林區原克強公園游泳池，改建成「躍動館」，作為當地的運動空間，也要求北捷邀集跨局處討論如何有效活化市府資產。

北捷總經理黃清信回應，捷運公司接管後，基本上要讓設備維持在妥善狀態；該中心位處尷尬的位置，離捷運站有一段距離，旅客不會跑到那諮詢，而是在車站比較快。該中心一半空間是存放公文，另一半則供里民依實際需求申請使用，例如跳土風舞、講座、畢業典禮等。

黃清信承諾，會與捷運局、社會局及體育局等共同評估，但他強調當初是捷運局設定如此使用型態，北捷也要跟房東討論看如何處理，「總不能他租給我，我做別的用途。」

在地的桃源里長陳仲宏表示，北投機廠位在桃源里，捷運局當初開發時，以捷運北投旅客服務中心的空間來回饋里民。未來北投機廠TOD開發案要蓋社宅，還得等22年，他認為期間可嘉惠里民，不失一個德政。

陳仲宏說，近年少子化嚴重，地方全齡化遊戲器材不多，里民建議該中心可規畫室內遊戲空間，讓小朋友不論烈日或雨天都能使用，總比北捷當檔案室好。