女神現身！李雅英出席新北耶誕城開城儀式 馬戲大秀、光雕點亮盛典
「2025新北歡樂耶誕城」14日晚間熱鬧登場，開城SHOW由震撼全場的奇幻馬戲大秀率先登場，啦啦隊女神李雅英與LINE FRIENDS人氣角色兔兔驚喜現身，與新北市長侯友宜熱情互動，侯友宜宣布，為期45天的耶誕系列活動正式開跑，周邊璀璨燈海同步亮起，為新北歡樂耶誕城揭開序幕。
新北耶誕城今年與全球知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，共同打造一場童趣療癒、繽紛歡樂的年度耶誕盛會，今晚的「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」以及周邊主題燈區裝置與璀璨燈飾。
活動更呼應「馬戲團嘉年華」主題，特別加碼「夢想啟航・飛行馬戲團」大秀，演出以「夢想啟航」為意象，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技、互動式馬戲巡演與視覺光舞秀，讓現場民眾彷彿置身馬戲嘉年華，沉浸式感受馬戲獨特的魅力與熱力。
國內外享有盛名的3D光雕投影秀也在14日晚間首演，由來自新加坡的光雕團隊精心設計，運用細膩光影技術，讓LINE FRIENDS角色躍上市府大樓外牆，將大樓化身為充滿魔法氛圍的馬戲團。
觀旅局表示，光雕投影秀今年結合二樓迴廊 LED 及耶誕樹「歡樂馬戲棚」聯動展演，形成全場域環繞的動態效果，營造更具沉浸感的震撼聲光體驗。
首支光雕投影秀以熊大與兔兔互傳訊息為故事開端，隨著倒數聲響起，熊大與兔兔跳進訊息世界，LINE FRIENDS的每位夥伴也相繼登場，串起一幕幕與朋友同樂、留下回憶的溫馨時光。自即日起每日17時30分至23時，每整點與半點進行約5分鐘的演出，盛邀大家共同感受耶誕馬戲歡樂時刻。
