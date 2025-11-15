聽新聞
一殯舊址開發 市府：明年推方案

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市長蔣萬安昨天前往市議會專案報告，強調一殯未來會以公共服務為主。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安昨天前往市議會專案報告，強調一殯未來會以公共服務為主。記者胡經周／攝影

台北市立第一殯儀館去年6月拆除後，如何運用還未定，市長蔣萬安昨說，會以公共服務為主、商業為輔，預計明年會有初步方案；里長建議成立警分局、公所等機關都納入的「一站式服務」辦公大樓，議員期盼，納入多功能展演可行性。

蔣萬安昨赴議會專案報告大都更時代並備詢，蔣萬安表示，一殯未來將以都市發展角度評估，現行將市有、國有及部分私有地改為「特定專用區」，全街廓面積達21291平方公尺，納入北市都市計畫通盤檢討案變更使用分區，預計今年底至明年上半年辦公告公開展覽。

議員林亮君說，希望有具體全區性規畫，否則在地意見百百種，持續問下去沒完沒了。議員顏若芳也說，專用區內有近2成私有地，當地民眾想要朝住家等共同開發，她也盼納入多功能展演場域的可能性。

都發局長簡瑟芳說，未來開發兼具周邊私有土地的開發，在公展程序同時，也會和地方溝通。蔣萬安說，主要朝向公務機關、公共服務、醫療長照等，一殯周邊也會整體規畫。

松江里長蔣築諠說，在地的想法和市長雷同，首選還是公共服務為主，希望未來建築能將中山區相關的行政機關，像中山區公所、中山分局、國稅局等全納入，成為「一站式服務」的公共辦公大樓。當初原址也傳出要蓋長照，但長輩多半不太願意，若有一站式服務大樓，原有公所、分局位址就能改為長照機構等其他使用。

