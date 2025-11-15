搬遷吵翻天 板橋市立殯儀館規畫原址優化

新北板橋市立殯儀館使用40年，服務量能漸不足，加上周邊交通、環境等問題，面臨遷址或原址改建聲浪。今年初民政局辦優化方案說明會，上百位居民激烈抗爭。市民政局昨表示，經通盤考量殯儀館周邊交通、環境及設施使用需求，將以原址優化為規畫方向。

因應板橋殯儀館設施老舊與量能不足，新北市民政局提出「新北市立殯儀館規劃優化方案」，傾向透過立體化及現代化等方式進行原址改建，解決服務量能、交通動線及環境空間等問題。

為徵求地方意見，民政局年初舉辦多場地方說明會，氣氛火爆，民代及居民對遷建或原址優化或改建意見嚴重分歧。國民黨議員劉美芳提原址改建成現代化「生命園區」，透過綠建築設計、增加停車位、改善交通動線等解決現有問題。

同黨議員周勝考質疑周邊里民強力主張殯儀館就是嫌惡設施，嚴重影響周邊生活品質與房價，應遷離板橋，板橋居民不該成二等公民。民政局表示會尋求各方能接受的最佳方案。

民政局昨宣布，現正通盤考量殯儀館周邊交通、環境及未來殯儀館設施之使用需求，以量體分散、交通分流及持續推廣簡葬流程，降低設施對周邊環境衝擊。另以公園綠帶隔離與空間退縮方式，降低對鄰近住宅影響，並在望月公園將興建地下停車場增加停車空間。

周勝考說，無論殯儀館改建或優化都是對板橋人的凌遲，殯儀館可移到郊區，像五股區有75公頃墓地，何苦擠在2公頃且周遭都是房子的板橋？應比照大巨蛋選址，研議思考較適合的地點，這才是長久之計。