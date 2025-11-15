八里觀光振興 台北港娛樂專區成關鍵

淡江大橋明年通車，新北市府過去曾擘畫八里纜車、八里迪士尼等觀光藍圖，但八仙樂園區停擺10年，台北港娛樂專區（特）荒煙蔓草，地方等不到業者實質開發，八里暮氣沉沉，市府難辭其咎。經發局回應，麗寶集團已標售，正推動整體開發，市府願合作創造雙贏。

在地議員鄭宇恩指出，台北港緊鄰桃園機場及林口工業區等地，在物流產業發展原本就有其優勢，淡江大橋明年通車，市府應更著重在地對地方觀光產業振興的期待，過去八仙樂園曾帶來的榮景，許多八里鄉親仍歷歷在目。

鄭宇恩說，如今八仙樂園塵爆已10年，從下罟子漁港到台北港娛樂專區仍是荒煙蔓草，至今仍不見復甦跡象，台北港娛樂專區雖已標售，但市府招標契約沒擬定開發期限與條件，地方仍等不到真正投資與發展，市府疏失責無旁貸。

新北市地政局表示，經濟發展局於2013 年規畫台北港特定區「娛樂專用區」，設定地上權招商，3筆土地總面積達10.2公頃，但當時觀光市場不佳，加上八仙塵爆，潛在投資者認為，若投標後恐無力支付71億元權利金，致土地長期閒置，為提高投資意願，經都市計畫變更改採標售，業者得標後自行評估市場開發需求。

經發局回應，八里具物流與機場流通產業優勢，市府將用地改為娛樂與產業均可使用的娛樂專用區，賦予土地產業使用更大彈性，2022年公開標售由麗寶集團得標，現正推動整體開發規畫，市府也協助相關行政程序及投資服務，屆時產業進駐可帶動地方產業發展。

政大地政系前教授張金鶚提醒，市府不能為短期財務考量變賣土地，讓公有土地落入財團手中，導致財團可操作或等待轉手炒作市場空間，後續管理會更困難。