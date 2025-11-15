八仙樂園重啟成本高 業者卻步

淡江大橋明年通車，地方認為八里經濟將復甦，近日新北市府表態願與八仙樂園合作重啟，活化八里觀光。八里區長也指，重啟樂園可重振地方經濟，觀光廊帶從八里左岸延伸至八仙樂園，但園區設施損壞嚴重，重啟金額龐大恐讓業者卻步。

八里區長林銚傑說，過去八仙樂園對當地帶來很大商機，發生塵爆後園區封鎖至今，過去極盛光景讓地方十分懷念，當然期盼重啟樂園，且現在八里左岸夕陽已成知名觀光熱點，若能將觀光廊帶延伸至八仙樂園，更加相得益彰，然而就算市府願與業者合作，但重啟金額龐大，需看業者意願。

八仙樂園附近一家飲食店陳姓老闆表示，過去八仙樂園營運時期，光賣炒飯一天可賣2、3萬元，現在常一天業績不到1千元，10年生意差太多，希望淡江大橋趕緊通車增加遊客，若八仙樂園恢復開放，也能增加業績。

地方多次喊重啟八仙樂園，市長侯友宜也曾透露，支持原址重建水上樂園或兒童樂園，市府願和業者一起面對創造雙贏帶動地方發展。

新北經濟發展局表示，八仙樂園因違反發展觀光條例規定遭交通部觀光署勒令停業，業者如欲重建或復業要先提出復業申請，並經交通部觀光署核准，後續如有相關開發需協助，經發局招商一條龍會提供行政協助，加速該區域整體再發展。