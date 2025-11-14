高嘉瑜爆料挨告 北市府前副發言人勸：勿硬拉長者當擋箭牌

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
前立委高嘉瑜下午帶投訴的7旬老先生出面受訪。記者楊正海／攝影
前立委高嘉瑜下午帶投訴的7旬老先生出面受訪。記者楊正海／攝影

前立委高嘉瑜指民眾投訴，掃描北市重陽敬老禮金傳單QR Code碼後，網頁卻出現「上海市公所」字樣，遭北市府報案喊「告到底」下午帶投訴的7旬老先生出面受訪，老翁表示又氣又怕。對此，北市府前副發言人郭音蘭在臉書指出，不該讓無辜長輩成為擋箭牌。

郭音蘭今表示，事實很清楚，台北市政府社會局官方網站從未出現「上海市區公所」字樣；因為根本不存在，當然也不可能有高嘉瑜所稱的「已經更正」但她卻仍在個人貼文中出現「響應習近平」、「共進統一」等字眼，完全屬於無中生有。

郭音蘭說，此事件與北市府網頁無關，真正的原因是「Google 網站翻譯設定」造成。既然問題源頭在 Google，高嘉瑜若有疑義，理應向 Google 反映，而不是毫無查證便公開指控北市府。

郭音蘭表示，這次社會局提出告訴的對象，是針對散布不實訊息的高嘉瑜本人，與長輩無關。長輩不了解狀況、向民代尋求協助並非問題；問題在於身為公眾人物的高嘉瑜，在北市府澄清後仍拒絕道歉，甚至硬要拉不知情的長輩作為擋箭牌，此舉不僅誤導民眾，亦傷害真正被她消費的當事人。

郭音蘭說，高嘉瑜應正視自身錯誤，停止硬凹，並向臺北市政府、市民朋友，以及被她利用而一同受訪的長輩誠摯道歉。

北市府 高嘉瑜 長輩 重陽敬老禮金 Google
