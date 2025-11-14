北市社會局長圖利前東家？婦團討道歉 簡舒培反嗆：不要打人喊救人

民進黨台北市議員簡舒培今天質疑，台北市社會局長姚淑文未利益迴避，涉圖利前東家現代婦女基金會；遭點名的現代婦女基金會聲明澄清不實指控，要求簡舒培道歉還第一線人員名譽。

面對現代婦女基金會的聲明，簡舒培晚間接受中央社電訪時表示，應該是基金會及姚淑文要對外道歉，自己爆料的資料是來自社會局的核銷資料，有憑有據，根本不需要道歉，不要「打人喊救人」，姚淑文違反利益迴避，不應該擔任社會局長還把補助案提供給前東家。

簡舒培說，此事就是違反法令踩在法律的邊界，並重申自己是接獲台北市長蔣萬安過去競選團隊的成員陳情，姚淑文涉圖利前東家，若蔣萬安的政風處未對此案進行調查，會正式把相關資料往上交給廉政單位調查。

蔣萬安今天率局處首長赴台北市議會專案報告並備質詢，簡舒培表示，接獲蔣萬安過去競選團隊的成員陳情，姚淑文涉圖利前東家，直接將「性侵害被害人保護服務方案」及「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」，委託給其擔任過執行長的財團法人現代婦女教育基金會。

簡舒培更表示，除了有瓜田李下之虞，婦女基金會負責這2個專案的成員更是多有重複，代表有人兼任兩份計畫、領兩份的錢。

對於簡舒培質疑，現代婦女基金會今天發布聲明表示遺憾，也澄清相關不實指控。

現代婦女基金會表示，民國112年metoo浪潮爆發，為了即時回應暴增的求助需求，依台北市政府社會局「補助辦理婦女暨家庭支持性服務方案」規範，在最短時間內提出補助申請，並投入自籌經費與專業人力，在極其有限、擁擠的辦公空間中克難開辦性騷擾諮詢專線，以接住大量求助者。

現代婦女基金會表示，台北市政府113年辦理此案公開招標，基金會憑藉多年性騷擾與性別暴力個案處遇經驗，經過公正的專業評審程序獲得肯定，得標承辦近兩年的「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」，其過程公開透明，未有不當，更遑論利益輸送。

現代婦女基金會也說，姚淑文雖曾擔任該會執行長，但其早已於102年7月離職，簡舒培僅因此便指稱涉有利益關係，顯與事實完全不符，且姚淑文離職後就未再擔任現代婦女基金會任何董事、主管或職務，「一名工作者從單位離職長達12年之久，仍被指控存在利益迴避問題，標準究竟為何」？

現代婦女基金會表示，簡舒培憑藉模糊與聯想性推論，便對該會名譽造成嚴重損害，在此提出嚴正抗議。

現代婦女基金會也說，112年「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」業務迅速開辦初期，因尚未找到專任督導，基金會張姓督導便銜命支援，短暫兼顧兩項業務，而為了順利推動業務，方案間確有人力調任情形，但所有同仁同期間內僅領取一份薪資，相關紀錄明確且可供查核。

現代婦女基金會重申，所有社工人員都依方案規範與社福專業倫理辦理業務，一名社工於同一期間絕無「溢領」、「重複領取」薪資情況，如今卻遭指為「雙薪圖利」，不僅嚴重扭曲事實，更傷害一線社工的專業尊嚴與付出，令人遺憾。

現代婦女基金會強調，這次遭惡意指控與不實抹黑，不僅傷害該會聲譽，更重創第一線工作者的士氣與努力，為捍衛基金會及社工人員清譽，對此表達最嚴正的立場，並將保留法律追訴權，呼籲簡舒培應公開向該會及遭影射社工人員道歉，以維護組織與人員名譽。