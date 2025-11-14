快訊

Super Junior 今登台北大巨蛋 蔣萬安贈「台味大禮包」曝這2意涵

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
Super Junior 今登台北大巨蛋 蔣萬安贈「台味大禮包」圖/北市府提供
Super Junior 今晚登上台北大巨蛋的舞台。台北市蔣萬安特別準備了一顆象徵祝福與喜慶的傳統壽桃，祝賀出道20周年；也為9位成員精心準備一人一份專屬的「台味大禮包」邀請灶咖男團常常來台北「行灶咖」，還說「台北永遠是你們的藍色舞台」。

北市府表示，市長致贈禮物「台味大禮包」 分別是SJ20壽桃蛋糕，過生日就是要吃蛋糕，這次Super Junior來到台北跟粉絲們一起慶祝出道20周年，在這意義非凡的日子，用最在地的台式口味，訂做專屬於Super Junior與台北市的壽桃蛋糕。

市府表示，壽桃不只代表長壽，也象徵「完滿的幸福」，有著多重祝福與意義，除了慶祝Super Junior出道20周年，也祝福演唱會圓滿順利。

另外，這次準備了9位成員專屬的禮包，內容包含台北貓空特色「鐵觀音茶啤酒」、韓國旅客最愛的小泡芙，還有依照成員過去來台喜歡的口味準備專屬小禮物，像是珍珠奶茶糖、牛軋糖餅乾、香菜洋芋片和麻辣鍋洋芋片等等，希望讓成員感受到蛤北滿滿的熱情。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

