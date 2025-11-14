不僅上海還有北京？北市全推給Google 高嘉瑜攜7旬翁出面：又氣又怕

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
前立委高嘉瑜下午帶投訴的7旬老先生出面受訪。記者楊正海／攝影
前立委高嘉瑜下午帶投訴的7旬老先生出面受訪。記者楊正海／攝影

前立委高嘉瑜指民眾投訴，掃描北市重陽敬老禮金傳單QR Code碼後，網頁卻出現「上海市公所」字樣，遭北市府報案喊「告到底」。高嘉瑜下午帶投訴的7旬老先生出面受訪指出，北市府該做的是好好把制度或問題釐清，而不是恐嚇提告，讓民眾又氣又怕。

高嘉瑜表示，今天發現其實今年3月就曾發生台北市警察局變成「北京市」等問題，當時台北市也發現這是Google自動翻譯的問題，這跟北市社會局瞎扯說設定俄文或有心人刻意為之，完全是兩回事。

她說，投訴的民眾昨晚去了解後，確實可能是自動翻譯的問題，今天再度連上社會局網站時，已經沒有台北市變上海市的問題，可見這是可改善的，但之前可能北市府也沒發現這問題，所以這整個過程「就是一個誤會」對於民眾來講，有質疑或擔心被詐騙，這很正常，北市府該做的就是釐清並告訴民眾，而不是用恐嚇提告的方式。

向高嘉瑜投訴的76歲老先生說，因為這件事，被叫成「有心人士」他很生氣，昨天社會局說是「俄文翻譯」的問題，他就想起來，進入社會局網站時，Google翻譯會跳出來「何必要把我們講得那麼可怕」為了1500元還要受這種屈辱，實在很生氣，所以才高嘉瑜申訴一下。

對此，北市社會局指出，高嘉瑜未查證公開發布誤導大眾，傷害市府同仁的言論，至今仍未道歉，社會局表示遺憾，目前全案已進入調查程序，後續交由警方偵辦。至於北市重陽敬老金，為表達市府敬老、挺老美意之政策，目前市府各單位也持續進行敬老金發放作業。

北市府 社會局 高嘉瑜 Google 重陽敬老金
