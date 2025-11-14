快訊

侯友宜報告新北2026總預算案 捷運工程、基礎建設預算皆增加

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到新北市議會報告2026年新北總預算案。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天到新北市議會報告2026年新北總預算案，侯友宜表示，歲出中有3項是支出最大宗，比對近5年歲入歲出差短情形，2026年差短數134億元，是5年來最低，即便金額增加，新北統籌分配稅款人均是六都最低，市府仍會依照預算編列方式推動施政。

侯友宜指出，財劃法修正後，新北預算增加257億元。2026年總預算案，歲入2478.10億元，較上年度增388.44億元；歲出2612.10億元，較上年度增387.44億元。

歲入歲出短差134億元，連同債務償還940億元，尚須融資調度1074億元，以舉債彌平；截至去年底，新北長期舉債餘額940億元，短期100億元。

侯友宜表示，稅入部分，稅課收入增加422.27億元、營業盈餘及事業收入增加28.81億元、補助及協助收入減少117.96億元。

侯友宜表示，歲出前3項主要支出，教育科學文化831.9億元、經濟發展支出567.6億元、社會福利支出489.3億元；包括捷運建設等重大工程、基礎建設經費都較今年增加。

另，因台電取消學校電價優惠凍漲差額、鮮奶幸福周等政策，教育經費增加約30億元，市府明年度成立「高齡長期照顧處」、擴大敬老卡使用範圍與生育獎勵金等，社福支出也增加。

主計處表示，2026年度總預算案之籌編，面對中央財源與事權劃分之不確定性，市府仍秉持嚴守財政紀律、妥適分配有限資源之審慎態度，以市民最大福祉為優先考量，依「基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼」之原則，首重推動重大工程、基礎設施、教育及社會福利等四大面向政策。

主計處表示，一、財劃法修正，增加之統籌稅款用於推動重大工程、基礎設施、教育及社會福利之初衷不變。二、兼顧財政穩健，歲入成長率高於歲出成長率。相較於今年度，歲入成長率為18.6%，歲出成長率為17.4%，歲入增幅高於歲出增幅。

三、區公所預算成長22.3%，高於歲出成長率17.4%。四、嚴守財政紀律，歲入歲出差短持續減少。2026年度總預算案歲入歲出差短為134億元，相較於114年度的135億元，減少了1億元。

侯友宜 新北 總預算
