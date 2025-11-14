雙溪平林里共餐人數減半仍溫馨 里長：長者來，我就辦

新北市雙溪區平林里今(14)日舉辦社區共餐活動，里長黃添松與志工團隊延續10餘年不間斷的服務精神，即使人口高齡化、參與人數由最盛時期的十五桌減少到如今的一半，仍堅持以「辦桌規格」為長者準備豐盛餐點，讓銀髮居民每月都有相聚聯誼的溫暖時光。

雙溪區長劉盈良今日特地率領區公所團隊到場，與長者們共同用餐、話家常，現場氣氛熱絡。他也帶來健康操示範，以及多項市府重要政令的宣導，協助長者掌握最新福利與健康資訊。

區長劉盈良表示，平林里長黃添松多年來致力推動共餐，無論人力或資源都不易，仍能持續凝聚社區向心力、照顧長輩，精神非常值得肯定。他也勉勵公私協力，讓偏鄉長者能獲得更完善的照顧與陪伴。

里長黃添松則說，雖然里內人口逐漸凋零，但只要長者願意來，團隊就會持續用心張羅每一次共餐，盼透過餐桌交流讓社區更有溫度。他也感謝區公所的支持，讓平林里的服務工作得以延續。