連續下雨 新北市汐止區康寧街、伯爵街邊坡坍方

受到颱風外圍環流及東北季風雙重影響，汐止區連續下雨，昨天造成康寧街在靠近樟江大橋的邊坡發生坍方，大量土石跟著大樹滑落，影響交通，另外，隔一天早上，今(14)日伯爵街14巷也發生坍方，倒塌的大樹壓壞了下方的候車亭，公所也緊急清理土石及倒塌的大樹。

湖興里長郭書成說，里內這次因為雨實在下的太大又下的非常多天，有幾處邊坡有土石滑落、或是樹木倒下整個把泥沙往外面帶的狀況，其中在康寧街靠近樟江大橋，昨天下午3點多，因為樹倒了，泥沙跟著沖下來，影響到康寧街交通。而另一處伯爵街14巷，則是今天早上接到通報，上面有一個花園的圍籬，上面有樹，整個倒下來，連帶的把邊坡上面的樹、土石一起帶下來。

新北市議員白珮茹表示，昨天下午大概3點多的時候，康寧街靠近伯爵一代的地方，在轉彎處土石滑落，今天特地來現場看，因為這邊是屬於康寧街算是交通比較繁忙的地方，目前先由公所廠商進行現場的清理，讓道路恢復正常使用，後續會請公所的廠商來評估，是不是需要掛網或是噴漿處理，穩固邊坡，因為，這邊也是高速公路上交流道的要道，道路安全很重要。

同樣是康寧街，上個月前方靠近福德一路口的邊坡才大範圍坍方，這次連續下雨，隔沒多長距離的樟江大橋口邊坡也坍方，今天早上，工程人員繼續將剩下的土石及大樹清理掉，將人行道及道路黃泥沙都清洗完成，新北市議員白珮茹也特地到現場關心，而後續也會請公所進一步做掛網或是噴漿搶修鞏固邊坡，而緊接著一樣是在湖興里，位於伯爵街14巷的邊坡，也在今天早上發生坍方，好幾棵大樹及土石滾落下來，倒塌的大樹壓壞了下方的候車亭，只見樹都插進了候車亭裡，上頭的遮光罩都破了。

白珮茹指出，今天再來看伯爵七代坍塌的情形，現場看算是蠻嚴重的，上方的花台已經很多年，一直有不穩定的現象，因為，這幾天的雨真的太大了，坍塌下來，會請公所及相關單位，包括公車侯車亭也一併損壞了，會請交通局還有相關單位就整個現場的部分，盡速做復原。

採訪當下，後方邊坡還有土石在繼續滑落好危險，除了先處理倒掉的樹，目前周邊已經先圍起來，汐止區公所後續也將覆蓋帆布，避免再有大雨，災情擴大。