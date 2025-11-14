新北石門區八里療養院偏鄉醫療服務 教長輩吃出健康

衛生福利部八里療養院在石門開啟偏鄉醫療服務計劃，邀請不同專業領域的醫生來到石門馨窩長者關懷據點開啟一系列講座，近來請到營養師帶來讓長輩吃好、吃健康的秘訣，希望可以讓長輩從日常飲食上照顧到自己的營養與健康。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，從今年開始，延續到明年，衛生福利部八里療養院都會來到馨窩長者關懷據點為長輩開啟不同知識的醫療講座，希望長輩在晚年人生中，可以邊聽正確的醫療知識，邊照顧自己的健康，也在據點中互相提醒，關懷他人的健康。

在課堂中營養師提到許多的慢性病，像是糖尿病、高血壓、高血脂等等，飲食不均衡都是引發的重要因素之一，希望透過正確的營養攝取，讓長輩的晚年人生吃的均衡，減少慢性病的發生。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬表示，很感謝衛生福利部八里療養院在石門開啟的偏鄉醫療服務，透過營養師的講座，提醒長輩的檢視自己每餐的餐盤，以及每天的飲食，透過不同營養的攝取均衡，達到身體機能的各種促進與穩定，度過美好的晚年人生。