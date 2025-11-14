何政廣與隱地獲第29屆台北文化獎 兩人皆默默耕耘出版50年

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
「藝術家」雜誌社創辦人何政廣（左二）、與「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）（右二）兩位獲得第29屆臺北文化獎，由台北市長蔣萬安（左一）頒獎、台北市文化局長蔡詩萍（右一）見證。記者蘇健忠／攝影
「藝術家」雜誌社創辦人何政廣（左二）、與「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）（右二）兩位獲得第29屆臺北文化獎，由台北市長蔣萬安（左一）頒獎、台北市文化局長蔡詩萍（右一）見證。記者蘇健忠／攝影

藝術家」雜誌社創辦人何政廣與「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）兩位獲得第29屆臺北文化獎，由台北市長蔣萬安頒獎、台北市文化局長蔡詩萍見證。

蔣萬安致詞表示，兩位得主何政廣，隱地，皆於1975年創立出版事業，持續耕耘於美術與文學的沃土。他們以出版為終身志業，推動知識與文學的傳播，不僅見證了臺灣文化的演進，也拓展了文化的深度與廣度。兩位得主的堅持與成就，是臺北文化最動人的篇章，更是全體文化人的典範。

蔣市長指出，臺北文化獎的精神，不僅在於肯定傑出的藝術家，更在於傳遞文化人對藝術的熱愛與堅持。臺北文化獎即將邁人第三十屆。三十年來，無數藝術家、出版人與文化推手，以專業與熱情築構出臺北獨特的文化風景。未來，市府也將持續秉持這份初心，鼓勵更多創作者勇敢前行，讓文化的根扎得更深，讓藝術的光照得更遠。

「藝術家」雜誌創辦人何政廣自幼熱愛美術，長年致力推動兒童美術教育與藝術普及，並積極參與教育部美術獎勵計畫及多所公立美術館籌備工作，自1975年創立「藝術家」雜誌社，邀請全球華人藝術寫作者參與撰稿，深入引介與評論從台灣到全球的藝術創作。

「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）以文字為燈，為臺灣文學留下溫暖而堅選的足跡。1947年：10歲的隱地隨父親來到臺北，從此，廈門街的書房與這座城市，成了他一生的坐標。少年時的他，送煤球、賣報紙，在書攤間嗅著紙墨香長大，自稱是個「文字迷戀者」。16歲執筆至今，筆耕不輟逾七十年，創作橫跨小說、散文、詩與日記，累積出版作品超過八十部。1975年，他創辦爾雅出版社，長年編選年度文學選集，並設立「洪醒夫小說獎」，扶持老中青作家，讓優秀作品與讀者相遇。面對出版環境的變遷，他始終將「作品的價值」置於一切之前，以「爾雅出版社」點亮城市的閱讀記憶，為臺灣文學留下穩實而溫暖的足跡。

「藝術家」雜誌創辦人何政廣自幼熱愛美術，長年致力推動兒童美術教育與藝術普及。記者蘇健忠／攝影
「藝術家」雜誌創辦人何政廣自幼熱愛美術，長年致力推動兒童美術教育與藝術普及。記者蘇健忠／攝影
「藝術家」雜誌社創辦人何政廣與「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）兩位獲得第29屆臺北文化獎，由台北市長蔣萬安頒獎、台北市文化局長蔡詩萍見證，隨後與歷屆臺北文化獎得住合影。記者蘇健忠／攝影
「藝術家」雜誌社創辦人何政廣與「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）兩位獲得第29屆臺北文化獎，由台北市長蔣萬安頒獎、台北市文化局長蔡詩萍見證，隨後與歷屆臺北文化獎得住合影。記者蘇健忠／攝影
「藝術家」雜誌社創辦人何政廣（左）、與「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）（中）兩位獲得第29屆臺北文化獎，由台北市長蔣萬安（右）頒獎。記者蘇健忠／攝影
「藝術家」雜誌社創辦人何政廣（左）、與「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）（中）兩位獲得第29屆臺北文化獎，由台北市長蔣萬安（右）頒獎。記者蘇健忠／攝影
「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）以文字為燈，為臺灣文學留下溫暖而堅選的足跡。記者蘇健忠／攝影
「爾雅」出版社創辦人隱地（本名柯青華）以文字為燈，為臺灣文學留下溫暖而堅選的足跡。記者蘇健忠／攝影

藝術家 文學 隱地
