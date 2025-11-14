快訊

簡舒培爆社會局長涉圖利 再揭吹哨者是蔣萬安競選團隊「反應無下文」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）上午前往市議會專案報告，社會局長姚淑文答詢 。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午前往市議會專案報告，社會局長姚淑文答詢 。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，議員簡舒培爆料指出，北市社會局長姚淑文曾任現代婦女基金會執行長，上任後沒有利益迴避，將標案直接給前東家，要求政風處調查，而且是蔣萬安的市長競選團隊幹部向她爆的料；對此，蔣萬安表示會先釐清案情。

對此，北市社會局駁斥，並指議員沒有實證，全憑臆測的指控，完全不是事實；社會局各項採購業務、包含議員質疑的社福委外服務方案，均依法透過公開招標評選程序，議員未盡查證義務，就無端指控「圖利」，惡意中傷局長個人聲譽。

簡舒培質詢指出，2023年因Me too事件，社會局委託現代婦女基金會辦理性騷擾及跟蹤騷擾防制服務實施計畫，姚淑文就把服務案直接委託給現代婦女基金會，且有人身兼2個工作，也就是一個人兼2份計畫，領2份錢。

簡舒培說，2023年兩案的補助辦理計畫，預算104萬元，到了2024、2025年，則改用限制性招標，全部讓現代婦女基金會得標，這樣沒有瓜田李下嗎？

簡舒培還說，這個檢舉案是過去蔣萬安競選團隊中的幹部跟她陳情檢舉，且2023年就發生，檢舉人也多次跟市長講「但是完全沒有反應」她要求政風處應該立即調查；蔣萬安則說，要去了解一下事實經過，以及相關規定。

北市社會局表示，議員質疑的「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」方案委外工作，是經公開招標程序，由現代婦女基金會得標；姚淑文局長早在12年前就從該基金會離職，也非此標案的評審，一切依法依規、可受公評，絕無圖利特定廠商或違反公職人員利益衝突迴避法之情事。

社會局指出，社會局多年來與民間團體維持協力推動社會福利服務，許多團體亦長期為社福業務付出。對依法依規得標的團體進行無端指控，不公允也傷害整個社福體系。社會局將持續與具專業的團體合作為市民服務。

社會局 現代婦女基金會 蔣萬安 簡舒培
