新北歡樂耶誕城今天隆重登場開城 新北警智慧交通守護萬人

新北歡樂耶誕城今天隆重登場開城，今年耶誕城主燈為紅白相間的「歡樂馬戲棚」，將吸引眾多民眾闔家前往，新北警方動員警犬隊、鑑識人員、騎警隊及無人機等多元警力，以智慧交通守護萬人。

新北歡樂耶誕城今天開城，今年攜手國際級IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，有史上最大規模機械動態裝置與4大主題燈區，打造童趣滿滿的馬戲嘉年華。市府觀旅局表示，耶誕城主燈為紅白相間的「歡樂馬戲棚」，LINE FRIENDS全員盛裝亮相，另有活動串聯限時集章、打卡抽獎與視覺互動體驗，打造童趣滿滿的耶誕嘉年華會，讓民眾白天夜晚都玩得盡興。

新北市侯友宜市長將於今晚主持開城點燈儀式，與民眾一同迎接年度歡樂盛會，為讓市民與遊客可以安心享受節慶氣氛，新北市警局動員警犬隊、鑑識人員、騎警隊及無人機等多元警力，維護會場安全，此外亦透過科技設備，整合即時路況、事故通報等相關交通資訊，建立完善的「耶誕科技防衛網」。

警方利用「整合智慧交通系統」結合市府各局處監視器畫面、空拍機影像及手機人潮訊號，隨時掌握會場及周邊道路狀況。若發生車流壅塞或突發事件，警方可立即調度就近警力，依狀況快速疏導，騎警隊同步進行巡邏與交通引導，保持道路順暢。

市警局與交通局交控中心密切協作，動態調整縣民大道、文化路、中山路、新站路及新府路等重要路口號誌，保持號誌連鎖，緩解車流。市民廣場及燈區周邊重要路口則啟用行人專用時相，並依人潮量機動調整號誌秒數，保障交通與行人安全。

若停車場滿場，警方將在主要路口放置告示牌提醒民眾改道，並呼籲遵守員警及義交指揮，避免擁堵。觀光旅遊局與警方也分析人潮流向，分階段啟動分流機制，必要時調整進出場路線，板橋車站與捷運站增派警力，引導民眾安全行進，降低踩踏風險，讓每位來訪民眾能安心、愉快地享受2025新北耶誕城首日開城盛會。