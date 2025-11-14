淡江大橋明年通車 民代質疑：市府擘畫八里觀光藍圖實際荒煙蔓草

明年淡江大橋將通車，但民代指出，市府過去曾擘畫過八里纜車、八里迪士尼等觀光藍圖，如今八仙樂園塵爆10年園區停擺，台北港娛樂專區仍荒煙蔓草，八里暮氣沉沉，台北港娛樂專區3年前已標售賣給麗寶，但市府招標契約沒擬定開發期限與條件，市府疏失責無旁貸。經發局表示，麗寶樂園現正推動整體開發。

八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，面對市府喊出的政策牛肉，地方仍只能繼續等待，市長侯友宜於3日市政總質詢表示，空置不能解決問題，八仙樂園曾是許多民眾孩時的記憶，因此，他支持原址能重建水上樂園或兒童樂園，市府願和業者一起面對，希望創造雙贏，帶動地方發展。

新北市議員鄭宇恩指出，八仙樂園塵爆事件過了10年，從下罟子漁港一路到台北港娛樂專區仍是荒煙蔓草，八仙樂園的遊樂設施更淹沒在其中。從市長上任到現在最後一年任期，至今仍看不見復甦的跡象。地方盼的不只是回憶重現，而是八里再次找回那段「水樂園的榮景」。

鄭宇恩表示，令人遺憾的是，台北港娛樂專區雖已標售，但因沒有附帶開發條件，地方至今等不到真正的投資與發展。八里台北港地區因緊鄰台北港、桃園機場及林口工一等，在物流產業的發展上原本就有其優勢。市府應該更著重在地對地方觀光產業振興的期待，畢竟原有的八仙樂園曾帶來的榮景，許多八里鄉親仍歷歷在目，市府過去也曾擘劃過八里纜車、八里迪士尼等觀光藍圖，如今仍是荒煙漫草。

鄭宇恩認為，市府不能將責任推卸予土地得標廠商的方式來逃避問題，招標契約沒有擬定開發期限和條件，這疏失市府責無旁貸。

經發局回應，鑑於八里具有物流與機場流通的產業優勢，市府將該土地改為娛樂與產業均可使用的娛娛樂專用區，賦予該土地產業使用的更大彈性。

經發局表示，該地市府於2022年公開標售，並由麗寶集團得標，現正推動整體開發規畫，市府除持續與業者積極溝通外，亦將協助相關行政程序及投資服務，期望引進具帶動效益的產業進駐，帶動地方產業與經濟發展。

地政局回應，經發局曾規畫「娛樂專用區」以設定地上權招商，總面積10.2公頃，但當時觀光市場不佳，加上八仙塵爆，廠商投資更低，導致土地長期閒置，為提高投資意願，經都市計畫變更後改採標售，業者得標後可自行評估市場開發需求。