快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋明年通車 民代質疑：市府擘畫八里觀光藍圖實際荒煙蔓草

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
八里台北港。圖／新北市經發局提供
八里台北港。圖／新北市經發局提供

明年淡江大橋將通車，但民代指出，市府過去曾擘畫過八里纜車、八里迪士尼等觀光藍圖，如今八仙樂園塵爆10年園區停擺，台北港娛樂專區仍荒煙蔓草，八里暮氣沉沉，台北港娛樂專區3年前已標售賣給麗寶，但市府招標契約沒擬定開發期限與條件，市府疏失責無旁貸。經發局表示，麗寶樂園現正推動整體開發。

八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，面對市府喊出的政策牛肉，地方仍只能繼續等待，市長侯友宜於3日市政總質詢表示，空置不能解決問題，八仙樂園曾是許多民眾孩時的記憶，因此，他支持原址能重建水上樂園或兒童樂園，市府願和業者一起面對，希望創造雙贏，帶動地方發展。

新北市議員鄭宇恩指出，八仙樂園塵爆事件過了10年，從下罟子漁港一路到台北港娛樂專區仍是荒煙蔓草，八仙樂園的遊樂設施更淹沒在其中。從市長上任到現在最後一年任期，至今仍看不見復甦的跡象。地方盼的不只是回憶重現，而是八里再次找回那段「水樂園的榮景」。

鄭宇恩表示，令人遺憾的是，台北港娛樂專區雖已標售，但因沒有附帶開發條件，地方至今等不到真正的投資與發展。八里台北港地區因緊鄰台北港、桃園機場及林口工一等，在物流產業的發展上原本就有其優勢。市府應該更著重在地對地方觀光產業振興的期待，畢竟原有的八仙樂園曾帶來的榮景，許多八里鄉親仍歷歷在目，市府過去也曾擘劃過八里纜車、八里迪士尼等觀光藍圖，如今仍是荒煙漫草。

鄭宇恩認為，市府不能將責任推卸予土地得標廠商的方式來逃避問題，招標契約沒有擬定開發期限和條件，這疏失市府責無旁貸。

經發局回應，鑑於八里具有物流與機場流通的產業優勢，市府將該土地改為娛樂與產業均可使用的娛娛樂專用區，賦予該土地產業使用的更大彈性。

經發局表示，該地市府於2022年公開標售，並由麗寶集團得標，現正推動整體開發規畫，市府除持續與業者積極溝通外，亦將協助相關行政程序及投資服務，期望引進具帶動效益的產業進駐，帶動地方產業與經濟發展。

地政局回應，經發局曾規畫「娛樂專用區」以設定地上權招商，總面積10.2公頃，但當時觀光市場不佳，加上八仙塵爆，廠商投資更低，導致土地長期閒置，為提高投資意願，經都市計畫變更後改採標售，業者得標後可自行評估市場開發需求。

八仙樂園 台北港 八里 淡江大橋
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

淡海新市鎮建設失衡？議員籲市府補齊機能

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

強風豪雨上班、上課 新北議員呼籲市府因地分區分級

靠海易鏽蝕 市議員爭取三芝國中風雨操場除鏽

相關新聞

荒廢十年的八仙樂園猶如廢墟 新北市府表態願與業者合作重啟

淡江大橋明年通車，地方認為八里經濟將復甦，但八仙樂園塵爆10年，園區荒蕪已久，近日新北市府表態願與業者合作，推動重建為水...

北市一殯拆完要做何用？里長：勿趕工！避免製造恐慌

台北市立第一殯儀館在2024年6月拆除後，如今整地成為停車場，針對未來的都市規畫，市府也在蒐集在地意見想法。里長透露，希...

新北歡樂耶誕城今天隆重登場開城 新北警智慧交通守護萬人

新北歡樂耶誕城今天隆重登場開城，今年耶誕城主燈為紅白相間的「歡樂馬戲棚」，將吸引眾多民眾闔家前往，新北警方動員警犬隊、鑑...

淡江大橋明年通車 民代質疑：市府擘畫八里觀光藍圖實際荒煙蔓草

明年淡江大橋將通車，但民代指出，市府過去曾擘畫過八里纜車、八里迪士尼等觀光藍圖，如今八仙樂園塵爆10年園區停擺，台北港娛...

板橋殯儀館原址重建或遷建一度吵翻天 民政局決定原址優化

北市一殯去年6月拆除後，如何運用至今還靜悄悄，新北板橋市立殯儀館則因使用40年服務量能不足，及周邊交通、環境等問題，一度...

北市社宅9成房型不利育兒家庭 蔣萬安曝未來增加這類

台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告，針對目前台北市社宅的房型，議員曾獻瑩質詢指出，北市社宅1房型占6成、2房型達2成6，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。