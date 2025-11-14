板橋殯儀館原址重建或遷建一度吵翻天 民政局決定原址優化

北市一殯去年6月拆除後，如何運用至今還靜悄悄，新北板橋市立殯儀館則因使用40年服務量能不足，及周邊交通、環境等問題，一度面臨遷址或原址優化改建聲浪。北市民政局表示，經通盤考量殯儀館周邊交通、環境及未來設施使用需求，以原址優化為主，將以量體分散、交通分流及持續推廣簡葬流程降低對周邊環境衝擊。

新北市政府民政局因應殯儀館設施老舊與量能不足，提出「新北市立殯儀館規劃優化方案」，傾向透過立體化、現代化、整體化的方式進行原址改建，以期一併解決服務量能、交通動線及環境空間等問題。

地方民代及居民對板殯遷建或原址優化意見出現嚴重分歧，國民黨議員劉美芳提出原址重建，將現址改建成現代化的「生命園區」，透過綠建築設計、增加停車位、改善交通動線等方式，解決現有問題。同黨議員周勝考質疑，殯儀館就是嫌惡設施，嚴重影響周邊生活品質與房價，並質疑板橋不該成為二等公民。

民政局表示，正通盤考量新北市立殯儀館周邊交通、環境及未來殯儀館設施之使用需求，採「分散、分流、調整量體」方向規劃優化事宜，以量體分散、交通分流及持續推廣簡葬流程以降低設施對周邊環境之衝擊。

另為因應江翠北側用電需求及考量，目前將優先啟動都市計畫變更程序，調整能源用地使用分區，藉由停車場用地及公園用地作為緩衝隔離帶，以公園綠帶隔離與空間退縮方式，降低對鄰近住宅區之影響，並提高土地使用效能。同時考量周圍停車需求，望月公園將興建地下停車場增加停車空間。