北市一殯拆完要做何用？里長：勿趕工！避免製造恐慌
台北市立第一殯儀館在2024年6月拆除後，如今整地成為停車場，針對未來的都市規畫，市府也在蒐集在地意見想法。里長透露，希望能做複合公共行政大樓；但希望整體規畫按部就班，畢竟如果為了趕工發生意外，反而又被貼上標籤，造成恐慌。
台北市長蔣萬安今早赴議會報告，評估一殯移除後，全街廓面積達21291平方公尺，會以公共服務為主、商業為輔，納入北市都市計畫通盤檢討案變更使用分區，預計民國114年底至115年上半年間辦理公告公開展覽。
一殯周遭的松江里長蔣築諠說，在地的想法和市長雷同，首選還是公共服務為主，又希望未來建築能將中山區相關的行政機關，像是中山區公所、中山分局、國稅局等全部納入「一站式服務」的概念，畢竟中山區也涵括大直部分地區，「遷戶口、跑行政單位都要四散，真的很累。」
蔣築諠說，「最主要是一殯在當地已有60年歷史。」當初也說要蓋長照，但是長輩多半也會知道該處原先是殯儀館設施，心裡多少也會不太願意，同樣如果是蓋社宅，處在精華地段也有點可惜，因此還是公共辦公大樓適合，屆時屆時松江路上的中山區公所就能改為長輩長照機構，精華地帶的中山分局也能作為他用。
至於在地是否會希望盡速規畫或完工？蔣築諠認為不需要太快去施工，她說，一殯拆除後就淨化好幾次，同時招標給停車業者後，工程之前又再淨化一次，畢竟一殯走過一甲子，「個人覺得不用那麼急，萬一為了趕工又發生意外，豈不是又聯想到磁場等，反而造成恐慌。」
