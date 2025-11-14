快訊

荒廢十年的八仙樂園猶如廢墟 新北市府表態願與業者合作重啟

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北即時報導
淡江大橋明年通車，因發生塵爆歇業已久的八仙樂園再度成為討論焦點。圖／本報資料照
淡江大橋明年通車，因發生塵爆歇業已久的八仙樂園再度成為討論焦點。圖／本報資料照

淡江大橋明年通車，地方認為八里經濟將復甦，但八仙樂園塵爆10年，園區荒蕪已久，近日新北市府表態願與業者合作，推動重建為水上或兒童主題樂園，以活化八里觀光。八里區長也指，重啟樂園可重振地方經濟，觀光廊帶從八里左岸延伸至八仙樂園，但園區設施損壞嚴重，重啟金額龐大恐讓業者卻步。

新北市長侯友宜日前表示，八仙樂園曾是許多民眾孩時的記憶，但屬於私人產業，業者閒置多年不能解決問題，他支持原址能重建水上樂園或兒童樂園，市府願和業者一起面對，創造雙贏及帶動地方發展。

八里區長林銚傑說，過去八仙樂園對當地帶來很大商機，發生塵爆後園區封鎖至今，過去極盛光景讓地方十分懷念，當然期盼能重啟樂園，且現在八里左岸夕陽已成知名觀光熱點，若能將觀光廊帶延伸至八仙樂園，更加相得益彰，即使市府願意與業者合作，但重啟金額龐大，也需看業者意願。

八仙樂園附近一家飲食店陳姓老闆表示，過去八仙樂園營運，光是賣炒飯一天可做2、3萬元，現在常一天業績不到一千元，10年來生意差太多，淡江大橋通車相信遊客會變多，希望能趕緊通車，若八仙樂園再恢復開放，也能增加業績。

新北經發局表示，八仙樂園因違反發展觀光條例規定，經交通部觀光署勒令停業，業者如欲重建或復業，應先提出復業申請，並經交通部觀光署核准。後續業者如有相關開發需協助之處，經發局招商一條龍會提供行政協助，加速該區域整體再發展。

