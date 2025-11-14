新北工務局推遊戲「我要室內裝修」輕鬆學法規

快訊

中央社／ 新北14日電

新北市政府工務局首創互動式宣導遊戲「師傅，我要室內裝修」，透過情境模擬讓玩家闖關答題，涵蓋申請流程與法規，讓民眾邊玩邊學裝修大小事，從中了解合法申請程序。

工務局今天發布新聞稿表示，為讓市民更易理解住宅室內裝修法規，遊戲設計4關卡，涵蓋裝修申請與法規認知內容，參加者須正確回答情境題目才能破關。民眾完成挑戰後截圖、留言並標註好友可參加抽獎，獎項包含藍芽耳機與超商禮券等，活動到18日晚間11時59分。

工務局長馮兆麟說，裝修涉及建築安全、消防與防水結構等關鍵問題，如果未依規定申請就施工不僅違法，也易衍生公共安全疑慮。過去民眾常由於不熟流程或誤解法規，導致違規裝修情形層出不窮，利用遊戲導入「闖關學習」概念，讓民眾在遊戲中理解不同樓層與建物類型所需法定程序。

相關詳情民眾可查社群網站臉書（Facebook）工程圖輯隊粉絲專頁

