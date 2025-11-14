聽新聞
北市社宅9成房型不利育兒家庭 蔣萬安曝未來增加這類
台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告，針對目前台北市社宅的房型，議員曾獻瑩質詢指出，北市社宅1房型占6成、2房型達2成6，近9成都是1至2房，對需要育兒的家庭極為不利。對此，台北市長蔣萬安指出，未來將增加2房與3房戶數。
曾獻瑩指出，市府一方面希望以加籤方式鼓勵家庭申請社宅，另一方面卻持續降低3房供給，政策方向互相矛盾。且 社宅住戶並非只有單身族群，市府若期待提升生育率、支持家庭教養，就必須提供足夠的3房空間，讓父母與不同性別的子女不至於擠在同一房間。
曾獻瑩表示，社宅與聯開宅政策，應回到市府育兒政策初衷，不是只追求短期財務效益，更應優先保留適合居住與教養的3房戶，提供城市家庭穩定成家的空間。
蔣萬安表示，市府已研議調整社宅房型比例，未來將增加2房與3房戶數，同時也強調市府推動的「幸福住宅」正持續落實，目前500多戶已全數入住、後續尚有800多戶及未來規畫的4000多戶。
