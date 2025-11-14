北市一殯拆除後靜悄悄…蔣萬安曝未來計畫

台北市長蔣萬安今早赴議會大都更時代專案報告，議員針對一殯使用詢問，呼籲不能停留在思考層面。蔣萬安回應，會以公共服務為主、商業為輔，也盼朝周邊的花博、圓山、劍潭等希望做整體規畫，預計明年會有初步定案方向。

蔣萬安表示，一殯使用面積為15299平方公尺，未來將以都市發展角度評估，現行將市有、國有及部分私有地改為「特定專用區」，全街廓面積達21291平方公尺，納入北市都市計畫通盤檢討案變更使用分區，預計民國114年底至115年上半年間辦理公告公開展覽。

他說，全街廓初步建議朝公共服務為主、商業為輔使用，也能帶動周邊地區再發展及都市更新的契機。

議員林亮君詢問，一殯拆除後希望有具體全區性的規畫，目前地方上有舉辦工作坊、公聽會等，北市府應該要有相關的計畫期程，否則在地意見百百種，持續問下去沒完沒了，市府不能停留在思考的層面。

議員顏若芳也問，當地民眾想要共同開發，會希望是朝建築住家，尤其全街廓的特定專用區內也有近2成私有地，屆時若共同開發後分回用地，若不是住宅，會是給容積或建蔽率，也盼納入多功能展演場域的可能性。

都發局長簡瑟芳說，未來開發部分也兼具周邊私有土地的開發，都市計畫改為特定專用區先行程序，後續也會經過都委會討論，時程會比較久，定案後，都市開發才能續行，所以在公展程序的同時，也會和地方溝通，私有地是不是和市府一起開發。