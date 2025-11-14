結合插畫家製作的月曆超文青 想買還買不到要用這方式來換

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
今年新北環保局結合創作插畫家及配樂師共同製作2026年月曆，且以「新北12個改變」為主軸，描繪新北在環保工作推動蛻變的過程。記者林媛玲／攝影
一年接近尾聲，各縣市紛紛推出月曆應景，今年新北環保局結合創作插畫家及配樂師共同製作2026年月曆，並以「新北12個改變」為主軸，描繪新北在環保工作推動蛻變的過程。環保局表示，民眾須持10顆廢乾電池至各區清潔隊指定地點，就可免費兌換月曆或桌曆1份，每人每次限領2份，換完為止。

新北市環保局今天公布2026年月曆，環保局副局長朱益君表示，2026新北潔出曆封面設計以新北市鳥「鷺鷥」為主角，象徵潔淨與希望，振翅飛翔於天空，俯瞰著不斷更新的城市景致，感受新北的蛻變，畫面交織的綠色雙手，象徵循環、守護與合作的力量。

插畫家也分享月曆創作時的靈感與感動，2月份插畫家BOBO表示，以「減塑生活」為主題，發現「二手袋 reBAG 箱」既方便又環保，即使忘帶環保袋也能隨時響應減塑，4月份插畫家蔡依澐則將作品融入自身在新北成長的生活記憶，將城市地標、自然景觀及生態意象融合

8月份插畫家Mr.FF薯條先生說，創作靈感源自夜的寧靜，藉此向科技執法與市民共同守護生活安寧的努力致敬，11月份插畫家Liting以淨灘為主題，畫面呈現從被污染的現實，走向重獲希望的視覺旅程，向默默守護海岸線的環保行動者致敬。

環保局表示，除視覺創作外，今年新北潔出曆更首度導入陪伴音樂設計，邀請知名配樂家溫子捷透過節奏與旋律的變化引導情感流動，只要掃瞄月曆的QR-Code條碼，就能讓人情緒平靜放鬆，打造視聽覺的沉浸式體驗。

此外，環保局推出的線上活動「我做的新北改變」於11月20日至12月5日期間，邀請市民以環保行動拍照打卡與社群分享方式並標註「新北i環保」粉絲專頁就可參加抽獎，有機會獲得限量月曆、桌曆與環保好禮，另民眾也可透過回收10顆廢乾電池至各區清潔隊指定地點或環保局，就有機會免費兌換月曆或桌曆。

