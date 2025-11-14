聽新聞
萬里首座機車練習場完工啟用 公所將爭取原地考照免奔波
新北市萬里區將國產署所有位龜吼一處廢棄籃球場整修，改造為萬里區首座「機車練習場」，日前完工啟用，現場依據監理站機車考照標準設置格線，模擬正式考試情境，未來將爭取在地考照，嘉惠萬里居民。
萬里地區並無監理站，也沒有機車考照練習場，居民常常反映無處練車，得跑到基隆才有，十分不方便。
萬里區長黃雱勉說，她聽到很多民眾的心聲，因此向國有財產署借用一處廢棄的籃球場場地改造為機車練習場，位置在基隆往野柳方向的萬里翡翠灣公車站牌旁，交通便利、環境寬敞平整。
萬里民眾考照不便，黃雱勉表示，未來將向監理單位爭取練習場在地考照，不用往返基隆來回奔波，公所有電腦可筆試，路考可在練習場。
萬里李姓婦人說，這處場地很方便，路線和情境都和基隆監理站一樣，她近日來練車多次，打算下周去路考及筆試。
區公所表示，練習場依據機車考照標準設置格線，模擬正式考試情境，讓有意報考機車駕照的民眾能熟悉相關操作流程，提升實際應考能力，提醒民眾使用場地進行練習時注意自身安全，並遵守相關使用規範，共同維護良好練習環境。
