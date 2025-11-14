聽新聞
0:00 / 0:00

新北耶誕城開城 LINE FRIENDS打造馬戲嘉年華

聯合報／ 文／張策
新北歡樂耶誕城今天開城。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城今天開城。圖／新北觀旅局提供

新北歡樂耶誕城今天開城，今年攜手國際級IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，有史上最大規模機械動態裝置與4大主題燈區，打造童趣滿滿的馬戲嘉年華。市府觀旅局表示，耶誕城主燈為紅白相間的「歡樂馬戲棚」，LINE FRIENDS全員盛裝亮相，另有活動串聯限時集章、打卡抽獎與視覺互動體驗，打造童趣滿滿的耶誕嘉年華會，讓民眾白天夜晚都玩得盡興。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站 明起科工館開展

新北耶誕城明開城！LINE FRIENDS打造馬戲嘉年華

2025高雄鹹酥雞嘉年華11月15日登場 邀遊客享美食

新北歡樂耶誕城14日開幕 首推馬戲嘉年華主秀

相關新聞

北士科通勤潮 地方憂塞爆社子島

輝達台灣總部等產業將進駐北士科，北市交通局預估園區23%人潮來自新北蘆洲、三重區，但銜接蘆洲和社子島的「蘆社大橋」一旦通...

北市府想留住輝達70年 將提地上權50+20

輝達台灣總部確定落腳北士科，預估地上權合約為50年，議員盼延長，地政局長王瑞雲說，市府會端出「50+20」年限，在簽定地...

新北耶誕城開城 LINE FRIENDS打造馬戲嘉年華

新北歡樂耶誕城今天開城，今年攜手國際級IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，有史...

蘆社大橋再起步！新北評估進行中 蘆洲交通需求引關注

社子島開發進入區段徵收議價階段，延宕逾20年的「蘆社大橋」議題再度浮上檯面。新北市長侯友宜日前強調「蘆社大橋一定要蓋」，...

新北市瑞芳側溝淤積恐釀積水 里長籲儘速改善

受颱風外圍環流及東北季風影響，新北市瑞芳區近日持續降雨，當地排水狀況再度引發關注。龍鎮里里長指出，明燈路二段一帶的道路側溝因長期無法清理，泥沙淤積情況嚴重，最深處已達約20公分，恐在強降雨時造成雨水溢流、影響行車安全。

節水省電垃圾減量 新北市汐止區江北里環保宣導送垃圾袋

環保從生活做起，今(13)日汐止區江北里舉辦垃圾減量及節水省電宣導活動，加強推廣環保概念，這次里辦公處依舊準備了2000多份的專用垃圾袋，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。