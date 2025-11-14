聽新聞
新北耶誕城開城 LINE FRIENDS打造馬戲嘉年華
新北歡樂耶誕城今天開城，今年攜手國際級IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，有史上最大規模機械動態裝置與4大主題燈區，打造童趣滿滿的馬戲嘉年華。市府觀旅局表示，耶誕城主燈為紅白相間的「歡樂馬戲棚」，LINE FRIENDS全員盛裝亮相，另有活動串聯限時集章、打卡抽獎與視覺互動體驗，打造童趣滿滿的耶誕嘉年華會，讓民眾白天夜晚都玩得盡興。
