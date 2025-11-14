北士科通勤潮 地方憂塞爆社子島

輝達台灣總部等產業將進駐北士科，北市交通局預估園區23%人潮來自新北蘆洲、三重區，但銜接蘆洲和社子島的「蘆社大橋」一旦通車，地方憂車流湧入恐成「淡北道路翻版」塞到爆。交通局將與新北市府討論如何紓解。

北市推動社子島都更，新北也推動蘆洲南北側通盤檢討，將建蘆社大橋貫通，但兩側計畫目前都受阻。蘆南蘆北因納入三重果菜市場遷移遭強烈反彈，已被內政部退回，要求加強地方溝通再依法辦理；社子島則遇自救會反對區段徵收，如今再因輝達落腳北士科和蘆社大橋計畫，出現交通衝擊威脅。

蘆社大橋新北市府已完成招標，啟動可行性研究。新北市議員顏蔚慈說，蘆洲居民往台北主要依賴重陽橋與捷運，重陽橋尖峰壅塞多年未解，在路網已經負荷不動的情況下，貿然增加跨河橋梁，只會讓周邊交通更沉重。議員黃桂蘭說，三蘆通勤壅塞是多年結構性問題，尖峰時段「幾乎都是汽、機車瀑布」，蘆社大橋非蓋不可，能有效分流車流。

蘆社大橋預計2036年完工，北市議員張斯綱直言「北市的配套跟不上」，如果蘆社大橋車流下橋後，進到道路系統尚未建立的社子島，恐無路可走。他認為，在社子島案沒有完全定案、道路拓寬前，北市要就社子島交通狀況向新北市府表達嚴正的態度，不要像淡北道路開始發包施工，台北北投端還在討論、修改。

交通局長謝銘鴻回應，新北新工處8月正式委託蘆社大橋可行性評估與規畫案，預計2027年能夠完成規畫，在這期間北市也不會缺席參與討論，因為牽涉到社子島發展，甚至過了河到北士科；北北基桃都有定期的軌道建設、道路建設的討論平台，允諾與新北討論。

士林區富洲里長陳惠民表示，社子島聯外道路有延平北路、社子大橋，未來加上蘆社大橋就有3條，尤其蘆社大橋開通後，對社子島居民大有幫助，要到新北蘆洲、八里、新莊等地會更快。他希望雙北市府能和地方溝通，說明蘆社大橋興建相關資訊。