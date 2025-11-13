快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

蘆社大橋再起步！新北評估進行中 蘆洲交通需求引關注

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

社子島開發進入區段徵收議價階段，延宕逾20年的「蘆社大橋」議題再度浮上檯面。新北市長侯友宜日前強調「蘆社大橋一定要蓋」，新北市府也已完成招標，正式啟動可行性研究。然而，雙北端點銜接與區域交通負荷仍存疑慮，地方議員看法兩極。

新北市議員顏蔚慈指出，內政部日前已正式退回「蘆洲南北側都市計畫案」，新北市府需重新檢視整體規畫內容。她表示，目前蘆洲居民往台北主要仍依賴重陽橋與捷運，重陽橋尖峰壅塞多年未解，「在路網已經負荷不動的情況下，貿然增加跨河橋梁，只會讓周邊交通更沉重。」

顏蔚慈強調，目前台北市府尚未提出社子島端的具體銜接方案，相關細部設計仍是空白，跨區配套缺一不可，「新北市府應先把雙北銜接的前置作業釐清，再來談興建時程。」

新北市議員黃桂蘭則指出，三重、蘆洲通勤壅塞已是多年結構性問題，尖峰時段「幾乎都是機車瀑布、汽車瀑布」，區域車流甚至比板橋、中永和更吃重。「蘆社大橋非蓋不可。」她認為，大橋將能有效分流重陽橋、台北橋與忠孝橋交通，提升通勤安全與效率，更是因應未來人口成長的關鍵。

黃桂蘭表示，蘆洲南北側區段徵收完成後，預估將新增近10萬人口，沒有新跨河通道，交通勢必更壅塞。她也提到，北士科未來將有輝達海外總部進駐，跨河一橋即可連結蘆洲，大橋若興建成功，有助帶動科技產業與地方經濟，「讓三重、蘆洲更具競爭力。」

新北市政府新工處表示，本案已於114年8月1日決標，並啟動可行性評估作業，預計116年完成。初步規畫，大橋兩端將銜接寬45公尺的雙北都市計畫道路，工程經費與細部內容將於評估中一併檢視。

新工處指出，由於台北市社子島開發、本市蘆北都計及整開計畫仍在進行，蘆社大橋將配合雙北相關都市計畫時程同步推動，後續將依進度滾動檢討興建時程。

北市府 都市計畫
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘆社大橋車流湧社子島恐塞爆？北市議員憂成淡北道路翻版

學校打流感疫苗前一天才告知廠牌 家長怨太晚告知喪失「知的權利」

蘆洲南北側開發案遭退回 城鄉局：再評估與地方溝通

三重果菜批發市場「冷凍設備老舊又發霉」 侯友宜：該改善就改善

相關新聞

高嘉瑜爆北市府官網出現上海區公所 社會局還原真相：有心人刻意

前立委高嘉瑜指出，有民眾掃描北市社會局傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。社會...

「AI公車站長」成廢棄機台？柳采葳批：淪「打卡行銷」政策

北市府8月宣布「AI公車站長」正式報到，舉辦為期一周的快閃活動，但議員柳采葳今在議會質詢指出，活動結束後，AI機台仍放置...

蘆社大橋再起步！新北評估進行中 蘆洲交通需求引關注

社子島開發進入區段徵收議價階段，延宕逾20年的「蘆社大橋」議題再度浮上檯面。新北市長侯友宜日前強調「蘆社大橋一定要蓋」，...

新北市瑞芳側溝淤積恐釀積水 里長籲儘速改善

受颱風外圍環流及東北季風影響，新北市瑞芳區近日持續降雨，當地排水狀況再度引發關注。龍鎮里里長指出，明燈路二段一帶的道路側溝因長期無法清理，泥沙淤積情況嚴重，最深處已達約20公分，恐在強降雨時造成雨水溢流、影響行車安全。

節水省電垃圾減量 新北市汐止區江北里環保宣導送垃圾袋

環保從生活做起，今(13)日汐止區江北里舉辦垃圾減量及節水省電宣導活動，加強推廣環保概念，這次里辦公處依舊準備了2000多份的專用垃圾袋，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

車輛行經易壓雙黃線 新北市汐止區橫科路要調整車道線

汐止區橫科路靠近力行市場，目前路口設計，往台北方向有兩線道，分別是直行跟右轉車道，只是不規則道路，造成對向行經的車輛，幾乎都會壓到雙黃線，有時候再加上違停，只能逆向通過，相當危險，所以，今(13)日新北市議員張錦豪就再次召集相關單位人員現場會勘，討論決定調整整車道改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。