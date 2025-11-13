蘆社大橋再起步！新北評估進行中 蘆洲交通需求引關注

社子島開發進入區段徵收議價階段，延宕逾20年的「蘆社大橋」議題再度浮上檯面。新北市長侯友宜日前強調「蘆社大橋一定要蓋」，新北市府也已完成招標，正式啟動可行性研究。然而，雙北端點銜接與區域交通負荷仍存疑慮，地方議員看法兩極。

新北市議員顏蔚慈指出，內政部日前已正式退回「蘆洲南北側都市計畫案」，新北市府需重新檢視整體規畫內容。她表示，目前蘆洲居民往台北主要仍依賴重陽橋與捷運，重陽橋尖峰壅塞多年未解，「在路網已經負荷不動的情況下，貿然增加跨河橋梁，只會讓周邊交通更沉重。」

顏蔚慈強調，目前台北市府尚未提出社子島端的具體銜接方案，相關細部設計仍是空白，跨區配套缺一不可，「新北市府應先把雙北銜接的前置作業釐清，再來談興建時程。」

新北市議員黃桂蘭則指出，三重、蘆洲通勤壅塞已是多年結構性問題，尖峰時段「幾乎都是機車瀑布、汽車瀑布」，區域車流甚至比板橋、中永和更吃重。「蘆社大橋非蓋不可。」她認為，大橋將能有效分流重陽橋、台北橋與忠孝橋交通，提升通勤安全與效率，更是因應未來人口成長的關鍵。

黃桂蘭表示，蘆洲南北側區段徵收完成後，預估將新增近10萬人口，沒有新跨河通道，交通勢必更壅塞。她也提到，北士科未來將有輝達海外總部進駐，跨河一橋即可連結蘆洲，大橋若興建成功，有助帶動科技產業與地方經濟，「讓三重、蘆洲更具競爭力。」

新北市政府新工處表示，本案已於114年8月1日決標，並啟動可行性評估作業，預計116年完成。初步規畫，大橋兩端將銜接寬45公尺的雙北都市計畫道路，工程經費與細部內容將於評估中一併檢視。

新工處指出，由於台北市社子島開發、本市蘆北都計及整開計畫仍在進行，蘆社大橋將配合雙北相關都市計畫時程同步推動，後續將依進度滾動檢討興建時程。