2025艋舺生活季14日登場 體驗北市萬華歷史風情

台北市文化局今天表示，「2025艋舺生活季」從11月14日到12月21日在龍山文創基地登場，主題為「新日常開箱」，以主題展覽、手作體驗課等活動，讓民眾認識台北最早發跡的萬華。

台北市文化局舉辦「2025艋舺生活季-新日常開箱」開啟萬華生活新風貌記者會，宣布14日起登場的活動包含主題展覽、五堂手作體驗課及限量打卡，引領民眾經由參與當地的生活，探索萬華的歷史。

文化局副局長劉得堅說，龍山文創基地連結社區、與在地青年合作，以策展形式，將在地日常風景轉化為文化展現，讓市民重新看見在地生命力。

龍山文創基地計畫主持人暨萬華街區發展協會理事長洪文和舉例說，12月6日登場的一日限定「禮物市集」，就是基地與國立台北教育大學文創系合作策劃的，將帶領民眾從茶香、緞帶、古著、植物到午後的小酌，一起探索萬華店家的特色，以及他們的故事與生活。

此外，文化局補充，計有五間品牌參展，包含Tree.DA²茶飲、Crystal Rose Ribbon緞帶專賣、日本の進口衣、原生態工作室，以及萬華世界下午酒場，從飲品、布料、古著、植物設計到生活風格類別皆有。詳情可至龍山文創基地官網或臉書粉絲頁查詢。