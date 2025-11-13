「AI公車站長」成廢棄機台？柳采葳批：淪「打卡行銷」政策

北市府8月宣布「AI公車站長」正式報到，舉辦為期一周的快閃活動，但議員柳采葳今在議會質詢指出，活動結束後，AI機台仍放置原地，無人維護，甚至連現場人員也不清楚用途，政策淪為「打卡行銷」。交通局指出，快閃活動是測試，明年才會上線。

柳采葳指出，AI站長設在市府轉運站、台北車站、板橋及淡水捷運站，雖主打查詢班次、票價、路線與遺失物協尋等功能，但與台北等公車等現有交通APP重疊，未能呈現AI科技的差異化優勢。

此外，柳采葳表示，目前AI公車站長系統僅支援中、英文兩種語言，未納入觀光客常用的日、韓語及本土台語、客語，語音辨識功能仍不穩定，且實體機台體積龐大，難以於多數公車站點設置，顯示市府在規畫初期缺乏整體應用場域與受眾定位的考量。

柳采葳說，公運處應針對AI站長現階段的系統設計進行全面檢討，包括強化語音辨識與多語支援，提升對長者與外籍旅客的友善性，整合既有交通應用程式，將AI語音與客服功能納入現有平台，提升實用率。另外，參考高雄生態園區及日本JR九州AI站務員模式，發展智慧導引、夜間巡檢與多語導覽等擴充應用。

交通局長謝銘鴻表示，當初辦快閃活動，就是希望利用一周的時間來學習，正式上線在明年，希望未來民眾上車，不需要再問司機問題，在候車亭等車時，問題就可以解決，以減輕司機的困擾。

公運處長李昆振指出，由於國內只有中的語言模型，所以沒有台語、客語，但這些都是要改進的目標，目前都還是測試，AI也需要學習，目前都在測試問題，等年底模組整好，會做進一步測試，成熟之後明年才會上線。