高嘉瑜爆北市府官網出現上海區公所 社會局還原真相：有心人刻意
前立委高嘉瑜指出，有民眾掃描北市社會局傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。社會局駁斥，查詢後台系統未有修改紀錄，而是Chrome網站翻譯設定問題，需設定特定語言才會跳出，顯見有心人士刻意為之，已報案。
前立委高嘉瑜今天在臉書表示，接獲民眾反應，掃描台北市重陽敬老禮金傳單QR碼竟出現「上海市區公所」的字樣，質疑台北市政府「難道是響應習近平的共進統一嗎？」要求台北市政府應說清楚，為什麼這種低級錯誤一再發生？
社會局表示，經查網頁後台系統，未曾有任何相關文字修改紀錄，呈現文字皆為「若有其他疑問或詳細資訊請洽各區公所社會課及社會局老福科」，經資訊單位了解，會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣。
社會局指出，就常理而言，該行為並非一般民眾常態所為一般舉動，若為有心人士刻意操作，社會局深表遺憾與譴責，社會福利本意為服務民眾，卻遭此類行為模糊焦點。
針對不實指控與散播假訊息，社會局將報警備案，並向事實查核中心舉報，同時評估提告，維護公理，以正視聽。
